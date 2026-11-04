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San Concordio in festa: una domenica tra mercato e negozi aperti
Torna l’edizione autunnale dell’iniziativa organizzata da Confesercenti e Anva, con circa cinquanta ambulanti da tutta la Toscana
Cinquanta banchi ambulanti dalla Lucchesia e da tutta la Toscana, negozi aperti e una giornata dedicata al commercio di quartiere. Domenica (8 novembre) torna San Concordio in festa, nell’edizione autunnale organizzata da Confesercenti Lucca e dal sindacato degli ambulanti Anva, inserita nel calendario del Comune di Lucca.
Il mercato si svilupperà lungo viale San Concordio e via Guidiccioni, dalle 8 alle 20. Tra i banchi sarà possibile trovare abbigliamento, intimo, calzature, articoli per bambini, casalinghi e prodotti di rosticceria. A completare l’offerta saranno le attività a posto fisso, che rimarranno aperte per l’intera giornata.
L’iniziativa rinnova uno degli appuntamenti storici dei mercati cittadini, puntando sulla collaborazione tra ambulanti e negozi del quartiere. “Un evento che in passato era tra i più attesi dai lucchesi e non solo e al quale abbiamo dato una nuova linfa unendo le offerte commerciali degli operatori ambulanti con quelle delle attività a posto fisso”, sottolinea l’area Lucca di Confesercenti Toscana.
Al centro della manifestazione ci sono due strade commercialmente vive e punto di riferimento del quartiere. L’obiettivo è offrire un’occasione di lavoro agli ambulanti e, allo stesso tempo, valorizzare le attività della zona, dando loro un’ulteriore opportunità di promozione.
Il calendario autunnale di Confesercenti proseguirà con altri due appuntamenti, annunciati dal responsabile provinciale Daniele Benvenuti. Il 29 novembre tornerà la Festa Anva allo stadio, nell’area antistante la tribuna coperta, dopo il successo dell’edizione di maggio. Il 6 dicembre sarà invece la volta di una nuova iniziativa a Spianate, organizzata in collaborazione con il locale Centro commerciale naturale.