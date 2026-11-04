San Concordio in festa: una domenica tra mercato e negozi aperti

Cinquanta banchi ambulanti dalla Lucchesia e da tutta la Toscana, negozi aperti e una giornata dedicata al commercio di quartiere. Domenica (8 novembre) torna San Concordio in festa, nell’edizione autunnale organizzata da Confesercenti Lucca e dal sindacato degli ambulanti Anva, inserita nel calendario del Comune di Lucca.

Il mercato si svilupperà lungo viale San Concordio e via Guidiccioni, dalle 8 alle 20. Tra i banchi sarà possibile trovare abbigliamento, intimo, calzature, articoli per bambini, casalinghi e prodotti di rosticceria. A completare l’offerta saranno le attività a posto fisso, che rimarranno aperte per l’intera giornata.

L’iniziativa rinnova uno degli appuntamenti storici dei mercati cittadini, puntando sulla collaborazione tra ambulanti e negozi del quartiere. “Un evento che in passato era tra i più attesi dai lucchesi e non solo e al quale abbiamo dato una nuova linfa unendo le offerte commerciali degli operatori ambulanti con quelle delle attività a posto fisso”, sottolinea l’area Lucca di Confesercenti Toscana.

Al centro della manifestazione ci sono due strade commercialmente vive e punto di riferimento del quartiere. L’obiettivo è offrire un’occasione di lavoro agli ambulanti e, allo stesso tempo, valorizzare le attività della zona, dando loro un’ulteriore opportunità di promozione.