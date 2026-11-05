Dagli addetti al confezionamento alimentare ai meccanici, ecco gli impieghi disponibili

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per chi è alla ricerca di un’occupazione o desidera confrontarsi direttamente con un’agenzia per il lavoro e conoscere le opportunità professionali disponibili sul territorio. Sono previsti colloqui conoscitivi individuali, del la durata di circa 15 minuti, su appuntamento, che si svolgeranno nella sede dell’Informagiovani, in via delle Trombe.

L’agenzia Maw è alla ricerca di diverse figure professionali: addetti e addette alla produzione cartaria e al confezionamento alimentare, personale per la produzione con utilizzo del muletto, elettricisti industriali e civili, addetti al montaggio meccanico, alle macchine utensili CNC e alla saldatura, carrellisti e impiegati e impiegate di magazzino.