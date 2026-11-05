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Dagli addetti al confezionamento alimentare ai meccanici, ecco gli impieghi disponibili
Tutte le figure richieste nel giorno di reclutamento dell’Informagiovani
Una mattinata dedicata al reclutamento di personale nei settori alimentare, elettrico, meccanico e della logistica. La organizza l’Informagiovani del Comune di Lucca, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Maw per martedì 10 novembre, dalle 9,15 alle 13.
L’iniziativa rappresenta un’opportunità per chi è alla ricerca di un’occupazione o desidera confrontarsi direttamente con un’agenzia per il lavoro e conoscere le opportunità professionali disponibili sul territorio. Sono previsti colloqui conoscitivi individuali, della durata di circa 15 minuti, su appuntamento, che si svolgeranno nella sede dell’Informagiovani, in via delle Trombe.
L’agenzia Maw è alla ricerca di diverse figure professionali: addetti e addette alla produzione cartaria e al confezionamento alimentare, personale per la produzione con utilizzo del muletto, elettricisti industriali e civili, addetti al montaggio meccanico, alle macchine utensili CNC e alla saldatura, carrellisti e impiegati e impiegate di magazzino.
Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione e occorre presentarsi al colloquio con un curriculum vitae aggiornato. È possibile prenotare il proprio appuntamento contattando il numero 333 3735977, nei giorni di apertura dell’Informagiovani.