Gaia Spa, possibili disagi per lo sciopero nazionale indetto da Cgil per il 20 novembre

Gaia Spa comunica che l’organizzazione sindacale Cgil ha indetto uno sciopero generale nazionale per l’intera giornata di venerdì 20 novembre. Pertanto potrebbero verificarsi disagi nel servizio offerto agli utenti.

Si fa in particolar modo riferimento all’ assistenza agli sportelli aperti al pubblico e all’assistenza al telefono tramite numero verde gratuito 800.223377. In particolare tali servizi di consulenza potrebbero essere sospesi nella giornata indicata.

Resta sempre garantito il servizio emergenze e guasti al numero verde 800.234567, gratuito e attivo H24 da telefonia fissa e mobile.