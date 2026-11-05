Ufficio Nep in stato di agitazione, Fp Cgil: “I funzionari dovrebbero essere 19 ma sono 7 per tutta la provincia”

Per tutta la provincia di Lucca, ci sono 7 ufficiali giudiziari che ogni giorno portano nelle case e nelle aziende gli atti da cui dipende il funzionamento della giustizia: notifiche, sfratti, pignoramenti. Lo fanno spesso in situazioni difficili, a contatto diretto con le persone, e oggi lo fanno in numero sempre più insufficiente.

E’ quanto rileva la Funzione pubblica della Cgil di Lucca, che ha proclamato lo stato di agitazione del personale dell’Ufficio Nep (Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) del Tribunale. Il 2 novembre ha scritto al Prefetto, alla Commissione di Garanzia scioperi, ai vertici del Tribunale di Lucca e della Corte d’Appello di Firenze, e per conoscenza al Ministero della Giustizia, chiedendo l’avvio della procedura di raffreddamento e conciliazione prevista dalla legge 146/1990.

“Sulla carta – spiega Fp Cgil – i funzionari dovrebbero essere 19. Formalmente ne risultano in servizio 8, una scopertura di circa il 58%, ma in realtà sono 7, perché un collega si è dimesso per passare a un’altra amministrazione. Il recente concorso Unep ha assegnato a Lucca solo due funzionari sui cinque posti previsti, mentre cinque funzionari già in servizio sono stati trasferiti ad altre sedi. L’orario di lavoro, che già si estende sull’intera giornata, non basta più. È un dato oggettivo che sette persone non possono svolgere il lavoro di 19, un organico che peraltro sarebbe già insufficiente”.

“Chi sono i dipendenti Unep? Sono – spiega la segretaria generale Fp Cgil Lucca Paola Freschi – gli ufficiali giudiziari: notificano gli atti, eseguono sfratti e pignoramenti, spesso in situazioni difficili e a contatto diretto con le persone, affiancati da assistenti anch’essi in forte carenza. Senza di loro il sistema pubblico si blocca, si inceppa: non partono le cause, non si fanno gli sfratti, non si recuperano i crediti. Dietro ogni atto che gli avvocati notificano tramite l’applicativo ci sono persone in carne e ossa: 7 per tutta la provincia di Lucca, 1.774 chilometri quadrati con quasi 380mila abitanti e 33 comuni, comprese zone disagiate come la Garfagnana e l’Alta Versilia. Il carico di lavoro è più che raddoppiato, gli applicativi informatici non funzionano come dovrebbero e l’orario di lavoro si diluisce nell’arco dell’intera giornata. Sono a rischio il servizio pubblico, la salute e la sicurezza di chi lavora.