Un anno di taxi in una serata, tra bilanci e nuove sfide

Per i Tassisti Lucchesi Consorziati “Quella appena conclusa è stata una stagione eccellente sotto tutti i punti di vista, la cui vittoria più grande è l’unione”

Un modo meno formale del solito per fare il punto. Con alle spalle l’intenso lavoro per i Comics e davanti importanti cambiamenti nella mobilità cittadina. Tutti i taxi bianchi, schierati e illuminati in maniera da creare una bellissima coreografia, si sono incontrati per una serata tra cena, festa e condivisione senza precedenti nella storia del trasporto pubblico cittadino.

Tutti i conducenti in servizio in città si sono dati appuntamento per una cena e per fare il punto su un’annata intensa e ricca di innovazioni per la mobilità cittadina, compresa l’iniziativa per il miglioramento dell’accoglienza con il recente lancio del servizio di steward alla stazione ferroviaria: una presenza dedicata all’orientamento, all’assistenza e alla gestione dei flussi dei viaggiatori in arrivo in città.

“Un percorso virtuoso – raccontano i tassisti – nato dal clima disteso a inizio stagione dopo l’incontro con il presidente di Federalberghi Lucca Pietro Bonino, e consolidatosi nel tempo grazie al dialogo costante con albergatori, ristoratori e commercianti. A questo si aggiunge la rete di collaborazione stretta direttamente con importanti realtà del territorio”, compreso il mondo dell’alta formazione universitaria: grazie alla recente convenzione siglata con la Fondazione Campus per il trasporto degli studenti in arrivo in stazione, a testimonianza di un servizio taxi sempre più dinamico e integrato nell’offerta lucchese.

Secondo i tassisti, “Quella appena conclusa è stata una stagione eccellente sotto tutti i punti di vista, la cui vittoria più grande risiede proprio nell’unione e nella compattezza costruite all’interno del comparto. Vedere tutti i colleghi riuniti intorno allo stesso tavolo rappresenta un forte segnale di maturità: dai servizi innovativi come lo steward in stazione fino alla risposta corale fornita durante Lucca Comics, i tassisti lucchesi dimostrano nei fatti la qualità e l’attenzione dedicate quotidianamente al proprio lavoro”.

“Una bella serata di festa”, l’ha definita Samuele Cosentino, “le auto schierate ed illuminate sul prato proprio sotto le mura, hanno creato una scenografia suggestiva che ha valorizzato sia lo spazio che le ospitava, sia la categoria dei tassisti che si sono mostrati insieme, uniti e con una forte identità professionale. Alla fine tra una risata e un brindisi abbiamo coniato lo slogan – chiAMO il taxi – perché da una bella serata come questa non poteva uscire che uno slogan così”.

Tra i tanti ringraziamenti, c’è quello a Cna e Confartigianato, “punti di riferimento costanti che hanno affiancato e sostenuto la categoria in tutti i passaggi decisionali e sindacali, dimostrando presenza e vicinanza concreta anche in occasione delle mobilitazioni di piazza portate avanti a Palazzo Santini”.