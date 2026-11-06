Passaggio di Geal in Gaia, c’è l’ipotesi di cronoprogramma: entro il 31 marzo il voto definitivo in Consiglio

Verso il tramonto la gestione comunale del servizio: da stabilire valore del rimborso e quota di ingresso. In azienda ci sarà Lucca Holding

Passaggio di Geal in Gaia c’è il cronoprogramma per arrivare alla scadenza del 31 dicembre 2027, data ultima stabilita dall’Autorità Idrica Toscana per la fine della decennale storia del gestore comunale del servizio idrico.

Se ne parlerà in commissione partecipate lunedì (9 novembre), quindi in consiglio comunale. Al centro del dibattito la proposta di delibera predisposta dall’amministrazione che delinea il percorso amministrativo.

L’iter, si ricorderà, si è reso necessario dalla scadenza della concessione di Geal e dalla conclusione dei contenziosi legali relativi alla salvaguardia della gestione autonoma – entra nel vivo con l’avvio della fase istruttoria.

L’amministrazione comunale ha impostato l’operazione attraverso una proposta di delibera consiliare che definisce i passaggi chiave e gli ordini di grandezza, seguendo un cronoprogramma concordato con l’Autorità Idrica Toscana che fissa al 31 dicembre 2027 il termine definitivo per il passaggio delle consegne.

Il pilastro politico e strategico dell’operazione prevede che il Comune faccia il proprio ingresso nella compagine sociale di Gaia Spa per il tramite della società in house Lucca Holding Spa, configurando un modello di controllo indiretto a cascata che permetta all’ente di partecipare attivamente al governo e al controllo analogo del gestore unico d’ambito.

Trattandosi di un atto d’indirizzo preliminare e non vincolante, il provvedimento non comporta nell’immediato l’acquisto diretto di quote societarie, demandando ogni decisione definitiva alle successive deliberazioni del consiglio comunale. Il cronoprogramma stabilisce che l’istruttoria tecnica e la due diligence vengano condotte entro il 28 febbraio, sulla base di una proposta preliminare che la stessa Gaia dovrà formulare in merito ai valori e alle modalità di aumento di capitale. Questo permetterà di arrivare a una deliberazione consiliare definitiva entro il 31 marzo, a ridosso della scadenza della consiliatura.

Dal punto di vista economico e finanziario, l’istruttoria richiederà una netta distinzione tra il valore di rimborso spettante al gestore uscente Geal – determinato dall’Autorità Idrica secondo la regolazione Arera – e il prezzo di ingresso e sottoscrizione delle quote in Gaia.