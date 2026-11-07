Mobilitazione alla Nt Food di Altopascio, sciopero e presidio davanti alla fabbrica

Clima rovente nello stabilimento Nt Food di Altopascio (e più in generale nelle aziende del Gruppo Morato) dove la Flai Cgil e la Rsu aziendale hanno proclamato per l’intera giornata di venerdì (13 novembre) uno sciopero generale dei dipendenti, accompagnato da un presidio di protesta in programma dalle 9 alle 12 di fronte ai cancelli dell’azienda in località Tei.

La mobilitazione arriva al culmine di settimane caratterizzate da forti tensioni e da quello che il sindacato definisce senza mezzi termini come un “grave atteggiamento antisindacale”. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il licenziamento di una delegata della Rsu della Flai Cgil, inserito in un contesto più ampio che negli ultimi mesi avrebbe registrato ben cinque provvedimenti espulsivi all’interno dello stabilimento.

Secondo la ricostruzione del sindacato, alla lavoratrice era stata inizialmente recapitata una lettera di richiamo – fermamente contestata dalla rappresentanza sindacale – che sarebbe poi diventata “l’espediente per liberarsi di una lavoratrice che si era impegnata in prima linea per difendere i propri diritti e quelli dei propri colleghi, intervenendo pubblicamente anche sui media locali per denunciare la grave situazione all’interno della Nt Food di Altopascio”. Una sanzione giudicata sproporzionata ed estreme conseguenze rispetto ai rilievi mossi.

La Flai Cgil di Lucca e la Rsu chiedono con forza “l’immediato stop alla condotta ostile nei confronti del sindacato e l’annullamento del licenziamento della RSU in questione, in quanto condotte illegittime nei confronti delle organizzazioni sindacali”.