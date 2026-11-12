Cooperative sociali, verso il rinnovo del contratto nazionale. Uil Fp: “Salari adeguati e appalti sostenibili”

Sono 32500 gli addetti censiti in Toscana e la provincia di Lucca ne assorbe il 14%, per una stima di circa 4500 lavoratori

Le cooperative sociali rappresentano oggi l’ossatura di numerosi servizi pubblici essenziali, ma per evitare una pericolosa emorragia di personale qualificato servono subito risposte concrete sul fronte degli stipendi e degli appalti. È il messaggio lanciato da Michele Massari e Pietro Casciani della Uil Fp Lucca, che intervengono sulla situazione del comparto alla vigilia della nuova fase di trattative per il rinnovo del contratto nazionale.

Secondo i dati dell’Osservatorio sociale regionale, la cooperazione sociale ha un peso occupazionale decisivo per il territorio: sui circa 32.500 addetti censiti in Toscana, la provincia di Lucca ne assorbe il 14%, per una stima di circa 4500 lavoratori. Una rete capillare sostenuta da realtà di primo piano – tra cui il consorzio So & Co, La Salute, le cooperative del gruppo Giannecchini, Crea, La Cerchia e La Gardenia – che garantiscono servizi sanitari, socio-assistenziali, educativi e di inserimento lavorativo per le persone svantaggiate.

Dietro al funzionamento di Rsa, asili nido, centri di accoglienza e servizi per l’infanzia c’è il lavoro quotidiano di figure ad alta specializzazione: infermieri, operatori socio-sanitari (Oss) e socio-assistenziali (Osa), educatori professionali, psicologi, assistenti sociali, fisioterapisti e mediatori culturali, oltre al personale amministrativo e di coordinamento.

“Se la contrattazione nazionale ha compiuto passi importanti sul piano normativo grazie all’impegno dei sindacati – spiegano Massari e Casciani –, il livello salariale resta oggi chiaramente insufficiente rispetto all’aumento del costo della vita”. Con il tavolo di trattativa riaperto e gli incontri già calendarizzati nel mese di novembre, l’obiettivo della Uil Fp è chiudere l’accordo entro la primavera puntando su punti irrinunciabili: aumenti tabellari adeguati all’inflazione, il completamento della maturazione della 14ª mensilità, maggiori garanzie nei cambi di gestione, l’aggiornamento dei profili professionali e la soluzione di nodi normativi ancora aperti, a partire dalla reperibilità in struttura. Sono condizioni basilari – avvertono i due esponenti sindacali – per rendere il settore nuovamente attrattivo e frenare la fuga di professionalità importanti verso il pubblico impiego o verso l’estero”.

A pesare sul futuro del settore è però anche il rapporto con gli enti committenti. Gran parte delle attività viene infatti svolta in appalto o in concessione per conto di Comuni e Asl. Già in occasione dell’ultimo rinnovo contrattuale si sono registrate forti resistenze da parte delle stazioni appaltanti nel riconoscere gli adeguamenti legati all’aumento del costo del lavoro: un ostacolo che, pur ricadendo formalmente sulle cooperative, finisce per bloccare il riconoscimento dei diritti acquisiti dai lavoratori.