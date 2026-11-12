Porcari, inaugurato il nuovo sito produttivo delle sedi di Smartlogistix e Sadas

Alessandro Celli: “Per noi oggi è una giornata importantissima, rappresenta un punto di partenza, Il mondo si evolve rapidamente e dobbiamo farlo anche noi”

Una nuova sede in via del centenario a Porcari per Smartlogistix e Sadas. Il taglio del nastro ad opera di Alessandro e Mauro Celli, del sindaco porcarese, Leonardo Fornaciari, e del presidente della provincia di Lucca, Marcello Pierucci, è avvenuto oggi (12 novembre) alla presenza della Giunta di Porcari, di Michele La Stella, comandante del provinciale dei Carabinieri di Lucca, di Nicola Lucchesi, amministratore unico di Lucca Crea, di Massimo Marsili, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana nord, di Luigi Viani, direttore della Fondazione Giacomo Puccini, oltre agli imprenditori, ad altre autorità civili ed all’autore della scultura posizionata all’ingresso della nuova struttura, il maestro Park Eun-sun, accompagnato dal figlio.

“Con questo investimento, Italia Technology Alliance e la famiglia Celli – affermano Mauro e Alessandro Celli, azionisti della holding Italia Technology Alliance – rinnovano il proprio impegno verso il territorio e conferma la volontà di continuare a investire in infrastrutture, tecnologie e persone, ponendo le basi per nuove opportunità di sviluppo industriale“.

“Questo nuovo sito produttivo – prosegue Alessandro Celli – è dedicato all’automazione industriale con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di mezzi all’avanguardia. Un’automazione che va ad aiutare gli operatori e li andrà a sostituire solo in quei lavori pericolosi, faticosi, ripetitivi e noiosi. Ma ci sarà sempre bisogno dell’uomo che deve gestirla. La giornata di oggi è importantissima: rappresenta per noi un punto di partenza. Il mondo si evolve rapidamente e dobbiamo farlo anche noi“.

“Per me è un onore essere qui oggi. Quest’azienda – dice Pierucci – ho già avuto modo di conoscerla privatamente. Sono onorato che un’azienda possa portare il nostro nome fuori confine. Il valore delle buone aziende, da commercialista, ho imparato a conoscerle e sono certo che siamo davanti ad una di esse. Vi saremo vicino (si rivolge ai proprietari dell’azienda, ndr.) come istituzione, sperando che possiate portare il nome di Lucca sempre più in alto fuori dai nostri confini”.

“Sono qui con la Giunta al completo – sottolinea Fornaciari – perché oggi è un momento di festa per il lavoro che c’è stato, per il lavoro presente e per il lavoro futuro. Questa non è una nuova costruzione, ma una ristrutturazione che ha recuperato volumi esistenti rispettando lo spirito del luogo. Il luogo dove siamo oggi parla di lavoro da circa 80 anni e lo farà anche domani. Oggi è una festa per il nostro paese ma anche per la nazione perché oggi qui si celebra il lavoro”.

Un investimento strategico del gruppo Celli nella crescita, nell’innovazione e nella valorizzazione del territorio. L’inaugurazione segna il completamento di un importante progetto industriale, i cui lavori, avviati nel 2024 e si sono conclusi dopo circa due anni. Il nuovo complesso comprende 7700 metri quadri di superficie produttiva e 1200 metri quadri destinati agli uffici, progettati per garantire efficienza, funzionalità e un ambiente di lavoro moderno e confortevole.