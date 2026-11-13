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“L’ennesima beffa calata dall’alto”: gli operatori del mercato alzano la voce e chiedono “un’inversione di rotta”
Domani i banchi non saranno in piazzale Don Baroni, blindato per ospitare le prove speciali del Rally Città di Lucca
Domani, sabato 14 novembre, gli ambulanti del mercato settimanale non saranno in piazzale Don Baroni poiché lo spazio è stato interamente blindato per ospitare le prove speciali del Rally Città di Lucca. Una concomitanza di eventi che non è andata giù agli operatori su suolo pubblico, oggi sul piede di guerra per quella che definiscono “l’ennesima beffa calata dall’alto”. A far traboccare il vaso è soprattutto il clima di sfiducia nei confronti dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’assessore alle attività produttive Paola Granucci.
“Siamo amareggiati dal comportamento dell’assessore Granucci – raccontano i portavoce degli operatori –. Lo scorso anno, di fronte a una situazione analoga, ci era stato assicurato che non sarebbe più accaduto. E invece, quest’anno, ci è arrivata semplicemente una comunicazione via Pec, fredda e impersonale, senza neppure darci un’opportunità di recupero della giornata di lavoro persa”.
Dal mondo del commercio ambulante tengono a precisare di non avere pregiudizi nei confronti dei grandi eventi che animano la città, riconoscendone il valore promozionale e turistico. Il nodo centrale, però, è la sostenibilità economica di chi vive di mercato quotidiano. “Noi non siamo contrari alle manifestazioni che danno lustro e risalto alla nostra città – spiegano –. Chiediamo solo la possibilità di poter lavorare, soprattutto visti i tempi che corrono e le difficoltà economiche quotidiane che ogni famiglia incontra. Saltare una giornata significa registrare un danno secco sul bilancio mensile”.
Il malcontento è figlio anche di un autunno già particolarmente pesante per gli ambulanti del piazzale. Ad aggravare la situazione, infatti, c’è il recente precedente legato a Lucca Comics and Games, periodo in cui piazzale Don Baroni era già stato sacrificato, trasformandosi in un maxi parcheggio a servizio della kermesse e costringendo gli operatori a subire altri dolorosi stop alle giornate di lavoro. Ora gli ambulanti quindi “chiedono un’inversione di rotta nei rapporti con Palazzo Orsetti e, soprattutto, l’apertura di un tavolo di confronto stabile per gestire le prossime chiusure, prevedendo fin da subito aree di sgombero o date di recupero concrete per non lasciare nessuno indietro”.