“L’ennesima beffa calata dall’alto”: gli operatori del mercato alzano la voce e chiedono “un’inversione di rotta”

Domani, sabato 14 novembre, gli ambulanti del mercato settimanale non saranno in piazzale Don Baroni poiché lo spazio è stato interamente blindato per ospitare le prove speciali del Rally Città di Lucca. Una concomitanza di eventi che non è andata giù agli operatori su suolo pubblico, oggi sul piede di guerra per quella che definiscono “l’ennesima beffa calata dall’alto”. A far traboccare il vaso è soprattutto il clima di sfiducia nei confronti dell’amministrazione comunale, e in particolare dell’assessore alle attività produttive Paola Granucci.

“Siamo amareggiati dal comportamento dell’assessore Granucci – raccontano i portavoce degli operatori –. Lo scorso anno, di fronte a una situazione analoga, ci era stato assicurato che non sarebbe più accaduto. E invece, quest’anno, ci è arrivata semplicemente una comunicazione via Pec, fredda e impersonale, senza neppure darci un’opportunità di recupero della giornata di lavoro persa”.

Dal mondo del commercio ambulante tengono a precisare di non avere pregiudizi nei confronti dei grandi eventi che animano la città, riconoscendone il valore promozionale e turistico. Il nodo centrale, però, è la sostenibilità economica di chi vive di mercato quotidiano. “Noi non siamo contrari alle manifestazioni che danno lustro e risalto alla nostra città – spiegano –. Chiediamo solo la possibilità di poter lavorare, soprattutto visti i tempi che corrono e le difficoltà economiche quotidiane che ogni famiglia incontra. Saltare una giornata significa registrare un danno secco sul bilancio mensile”.