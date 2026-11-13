Tagli alla scuola, si alza la voce della Cisl Toscana Nord che annuncia mobilitazioni

Convocato d’urgenza dal segretario generale Gian Michele Mostardini, il consiglio generale della Cisl Scuola Toscana Nord si è riunito il 9 novembre con i consiglieri, le Rsu, i terminali associativi e i collaboratori delle scuole di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia. Una partecipazione forte, di fronte a un progetto che mette in discussione il futuro dell’istruzione pubblica.

Il disegno di legge di bilancio 2027 prevede dal 2027/28 altri 4925 posti docenti e 2049 Ata in meno: 6974 riduzioni, che si sommerebbero ai 7834 posti già interessati dalla manovra 2025. In totale, 14808 posti nelle due misure. “Non è una fatalità demografica, è una scelta politica – afferma Mostardini – A parole la scuola è strategica; quando si votano le risorse diventa una voce da comprimere. Questa contraddizione deve finire“.

Il danno investirebbe ogni scuola, non solo i piccoli plessi: meno continuità didattica, meno tempo per recupero e inclusione, segreterie e servizi più fragili. Già ora i collaboratori scolastici faticano a presidiare più edifici; i vincoli sulle supplenze brevi rendono complicate le sostituzioni. In Garfagnana, Lunigiana, Alta Versilia, Montagna pistoiese e Valdinievole anche la stessa sopravvivenza di alcuni piccoli plessi è a rischio: non è un timore astratto.

“Il calo degli alunni dovrebbe consentire classi meno affollate e più attenzione ai bisogni, non diventare un alibi per arretrare – insiste Mostardini – Vogliamo una scuola calibrata sui numeri o sulle persone? Ogni posto sottratto può significare un’opportunità educativa negata. Il costo sociale non compare nei conti della manovra, ma lo pagano studenti, famiglie e comunità”.

Al confronto sono intervenuti Michele Folloni, segretario generale Ustl Cisl Toscana Nord, che ha ribadito preoccupazione e vicinanza riconoscendo il valore pubblico della scuola, e Roberto Malzone, segretario generale Cisl Scuola Toscana, con un’analisi degli organici regionali.

Il consiglio sostiene pienamente la mobilitazione nazionale della Cisl Scuola e della segretaria generale Ivana Barbacci, con Uil Scuola, Snals e Anief: presidio a Roma, in piazza Vidoni, l’11 novembre dalle 14 alle 17, e assemblee in orario di servizio il 16 novembre dalle 8 alle 11, anche online.

“Chiediamo agli eletti delle nostre province, nei Comuni, in Regione e soprattutto in paarlamento, di uscire dall’ambiguità – conclude Mostardini – Non bastano attestati di vicinanza: vogliamo iniziative, emendamenti e voti per cancellare i tagli. Renderemo pubbliche le risposte. Chi rappresenta questo territorio deve rispondere anche delle scuole che rischia di lasciare più sole”.