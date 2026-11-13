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Tagli alla scuola, si alza la voce della Cisl Toscana Nord che annuncia mobilitazioni

13 novembre 2026 | 12:29
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di Redazione

Redazione

Tagli alla scuola, si alza la voce della Cisl Toscana Nord che annuncia mobilitazioni

Convocato d’urgenza dal segretario generale Mostardini, il consiglio generale: “Ogni posto sottratto è un’opportunità educativa negata”

Convocato d’urgenza dal segretario generale Gian Michele Mostardini, il consiglio generale della Cisl Scuola Toscana Nord si è riunito il 9 novembre con i consiglieri, le Rsu, i terminali associativi e i collaboratori delle scuole di Lucca, Massa-Carrara e Pistoia. Una partecipazione forte, di fronte a un progetto che mette in discussione il futuro dell’istruzione pubblica.

Il disegno di legge di bilancio 2027 prevede dal 2027/28 altri 4925 posti docenti e 2049 Ata in meno: 6974 riduzioni, che si sommerebbero ai 7834 posti già interessati dalla manovra 2025. In totale, 14808 posti nelle due misure. “Non è una fatalità demografica, è una scelta politica – afferma Mostardini – A parole la scuola è strategica; quando si votano le risorse diventa una voce da comprimere. Questa contraddizione deve finire“.

Il danno investirebbe ogni scuola, non solo i piccoli plessi: meno continuità didattica, meno tempo per recupero e inclusione, segreterie e servizi più fragili. Già ora i collaboratori scolastici faticano a presidiare più edifici; i vincoli sulle supplenze brevi rendono complicate le sostituzioni. In Garfagnana, Lunigiana, Alta Versilia, Montagna pistoiese e Valdinievole anche la stessa sopravvivenza di alcuni piccoli plessi è a rischio: non è un timore astratto.

“Il calo degli alunni dovrebbe consentire classi meno affollate e più attenzione ai bisogni, non diventare un alibi per arretrare – insiste Mostardini – Vogliamo una scuola calibrata sui numeri o sulle persone? Ogni posto sottratto può significare un’opportunità educativa negata. Il costo sociale non compare nei conti della manovra, ma lo pagano studenti, famiglie e comunità”.

Al confronto sono intervenuti Michele Folloni, segretario generale Ustl Cisl Toscana Nord, che ha ribadito preoccupazione e vicinanza riconoscendo il valore pubblico della scuola, e Roberto Malzone, segretario generale Cisl Scuola Toscana, con un’analisi degli organici regionali.

Il consiglio sostiene pienamente la mobilitazione nazionale della Cisl Scuola e della segretaria generale Ivana Barbacci, con Uil Scuola, Snals e Anief: presidio a Roma, in piazza Vidoni, l’11 novembre dalle 14 alle 17, e assemblee in orario di servizio il 16 novembre dalle 8 alle 11, anche online.

“Chiediamo agli eletti delle nostre province, nei Comuni, in Regione e soprattutto in paarlamento, di uscire dall’ambiguità – conclude Mostardini – Non bastano attestati di vicinanza: vogliamo iniziative, emendamenti e voti per cancellare i tagli. Renderemo pubbliche le risposte. Chi rappresenta questo territorio deve rispondere anche delle scuole che rischia di lasciare più sole”.

La segreteria territoriale, con Lucia Mannini di Massa e Silvia Magrini di Pistoia, terrà alta l’attenzione.

 