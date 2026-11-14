L’energia spinge l’inflazione, Lucca sul podio dei capoluoghi con i rincari maggiori

Dall’inizio del conflitto nel Golfo Persico (28 febbraio 2026), in Italia l’inflazione è aumentata del 4,4 per cento, con punte del +5,4 per cento a Como, +5,1 a Siena e Lucca e del +4,6 a Firenze, Trieste, Verona, Vicenza e Siracusa. I numeri sono quelli dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha elaborato dati Istat.

I rincari maggiori sono sulle bollette dell’energia elettrica e del gas con +28,7 per cento e poi l’uso di mezzi di trasporto personali con il +13,8 e i servizi di trasporto passeggeri con +9, le apparecchiature per l’informazione e la comunicazione (cellulari, computer, tablet, tv) con +8,3 e i servizi di alloggio (alberghi, villaggi vacanze, ostelli, etc.) con il +6,1 per cento. Le uniche voci che in questi ultimi 8 mesi hanno registrato una variazione negativa sono state gli acquisti dei veicoli con il -0,1 per cento, le bevande alcoliche con -1,3, gli elettrodomestici con il -2,2 e i pacchetti vacanze con il -8,1.

Se si parla di regioni, i rincari più importanti hanno interessato la Toscana con il +4,2 per cento. Seguono la Sardegna e il Veneto con il +4 per cento. Regioni, queste appena elencate, che hanno nel turismo uno dei punti di forza della propria economia hanno visto aumentare i prezzi delle strutture ricettive rispettivamente del 36,1, del 17,6 e, nell’isola, addirittura del 44 per cento.