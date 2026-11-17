Reintroduzione di meccanismi automatici che garantiscano il pieno adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni all’inflazione reale e contrasto al caro vita che impedisce di far fronte alle spese per i beni essenziali. Con queste missioni, i Cobas scuola scioperano il 20 novembre e manifestano a Lucca come nelle principali città italiane.

“L’Accordo quadro del 12 novembre – spiegano – conferma l’adeguamento dei salari all’inflazione senza tener conto del prezzo dei beni energetici importati (come se i lavoratori non pagassero le bollette del gas e della luce, non facessero benzina…), recepisce il ‘salario giusto’ del governo Meloni e impedisce alla contrattazione nazionale di ottenere aumenti dei salari reali e redistribuzione del reddito. In particolare, chiediamo il rinnovo contrattuale per docenti e Ata, con il recupero del 30% del potere d’acquisto perso negli ultimi decenni. Vanno investiti nell’istruzione, nella sanità e nei diritti sociali i 14 mld previsti per il riarmo nella Legge di bilancio. Siamo contrari all’ennesimo decreto sicurezza, che risponde alle rivendicazioni sociali con misure repressive di ordine pubblico”.

In ambito scolastico poi, “è necessario l’aumento degli organici dei docenti – per ridurre il numero degli alunni per classe e garantire la continuità didattica – e dell’organico Ata, la cui carenza rispetto al fabbisogno ha messo in ginocchio le scuole. Vanno stabilizzati i precari: i docenti dopo 3 anni di servizio e gli Ata dopo 2. Scioperiamo anche per: il ritiro della ‘riforma’ degli Istituti Tecnici che subordina la scuola pubblica agli interessi dell’imprenditoria locale e trasforma la formazione del cittadino in addestramento di lavoratori precari; il ritiro delle nuove indicazioni nazionali che puntano a costruire l’egemonia culturale della destra; l’abrogazione della L. n. 104/26 sul divieto dell’educazione sessuo-affettiva all’infanzia e alla primaria e sul consenso dei genitori alle secondarie, che rafforza il meccanismo del servizio a domanda”.