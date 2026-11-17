Il segretario generale Giacomo Saisi: “Gli anni che abbiamo davanti saranno decisivi per il rilancio del sito di Fornaci”

Grande affermazione per la Uilm nelle elezioni per il rinnovo della Rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) negli stabilimenti Kme Italy ed Em Moulds, svoltesi nelle giornate del 10, 11 e 12 novembre. Per il quarto mandato consecutivo, l’organizzazione si conferma nettamente il primo sindacato in entrambe le realtà produttive.

Nello stabilimento Kme Italy, su un totale di 397 voti validi, la lista Uil, ha raccolto 271 preferenze, pari al 68,2% dei consensi, distanziando nettamente la Fiom, ferma a 117 voti (la Fim non era presente nella competizione elettorale).

Questo risultato consente alla Uilm di conquistare 4 seggi su 6 (tre nel collegio operai e uno nel collegio impiegati). Risultano eletti Stefano Tortelli, Stefano Bertolini, Pietro Giannotti nel collegio operai e Francesco Guidi in quello impiegati.

Ottimo riscontro anche in Em Moulds (reparto distaccato di Kme), dove la Uilm si attesta nuovamente come prima organizzazione sindacale con il 39,62 per centop dei voti, eleggendo un delegato su 3 (gli altri due seggi sono stati assegnati uno alla Fiom e uno alla Fim). A rappresentare i lavoratori per la Uilm sarà Tiziano Ciutelli.

“Il risultato straordinario che abbiamo raggiunto – dice il segretario generale Uilm, Giacomo Saisi – è stato possibile grazie alla fiducia delle lavoratrici e dei lavoratori e all’impegno di tutta la squadra, compresi quei candidati che, pur non essendo stati eletti, hanno portato voti preziosi e un contributo fondamentale alla lista”, dichiara il segreterio territoriale Uilm Lucca Massa Carrara, Giacomo Saisi, che rivolge un sentito ringraziamento a Luca Bonomini, Mauro Maier, Massimo Tognarelli, Maicol Nardini e Massimo Piccinini”.