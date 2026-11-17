Un incontro dedicato a scoprire cosa sono le Cer, le comunità energetiche rinnovabili, al loro funzionamento e ai vantaggi che derivano dal mettere in rete l’energia pulita: tutto questo è Uniamo le nostre energie – Le comunità energetiche fanno rete, il convegno in programma giovedì (19 novembre) dalle 9 alle 13 nella Sala Tobino di Palazzo Ducale, organizzato da Cer.Nova e Cer Capannori, insieme ad Arrr – Agenzia regionale recupero risorse e Green Office, progetto attivo all’interno del Polo Fermi-Giorgi di Lucca, con lo scopo di migliorare l’ecosostenibilità dell’istituto, promuovere l’economia circolare e sensibilizzare la comunità scolastica. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Lucca.

“Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) – spiegano gli organizzatori – è un’associazione di cittadini, piccole e medie imprese, enti pubblici, associazioni ed enti del terzo settore che scelgono di produrre, condividere e consumare insieme energia elettrica da fonti rinnovabili. L’energia prodotta localmente viene in parte consumata direttamente da chi ospita l’impianto e in parte immessa in rete. L’energia immessa in rete e consumata nello stesso momento dai membri consumatori della comunità è considerata energia condivisa e dà diritto a un incentivo riconosciuto dallo Stato. Questi proventi vengono poi ripartiti secondo le regole stabilite dalla comunità. Lo scopo di una Cer è offrire benefici ambientali, economici e sociali ai suoi membri e al territorio: contenimento dei consumi, meno emissioni e maggiore coinvolgimento delle persone nella transizione energetica. Nuove possibilità, dunque, nuovi modi per abitare il mondo e prendersi cura del nostro presente e del nostro futuro”.

Il programma

I lavori si apriranno alle 9 con la registrazione dei partecipanti e i saluti istituzionali. L’ingegner Simone Tartaro (Arrr, Firenze) presenterà dati, trend e scenari attuali delle Cer in Toscana, mentre l’ingegner Jonathan Magliozzi (Arrr, Lucca) racconterà la nascita del coordinamento delle Cer regionali.

A seguire, il dottor Paolo Pieraccioni (Fondazione Isi della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, Pisa) illustrerà il Progetto Energia Sostenibile del sistema camerale toscano e il dottor Rico Farnesi (E.S.Co. Agroenergetica Srl, Roma) interverrà sull’agrivoltaico, mostrando come riduzione dell’impatto paesaggistico e zero consumo di suolo siano obiettivi possibili. In chiusura, l’ingegner Giulio Raimondi (Polo scientifico tecnico professionale Fermi Giorgi, Lucca) parlerà di comunità energetiche rinnovabili e scuola, con le opportunità di crescita che si aprono per i giovani e per gli istituti. Il convegno si chiuderà con una tavola rotonda e un confronto con i partecipanti.

Il convegno è ad ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Per informazioni: info@cernovaets.it/info@cercapannori.it

Cernova è una Comunità energetica rinnovabile nata a Lucca nel 2025 per promuovere la condivisione di energia pulita tra cittadini, imprese e enti pubblici.