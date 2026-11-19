Una squadra di oltre 50 dipendenti, oltre ad alcuni collaboratori esterni, nella quale convivono lingue, culture e percorsi di vita differenti. È la realtà di Moveco Italia, l’azienda lucchese fondata dai fratelli Marco e Francesco Cinacchi, che negli anni hanno costruito un ambiente di lavoro nel quale il senso di appartenenza va oltre le rispettive mansioni. Tra i lavoratori ci sono persone provenienti, tra gli altri Paesi, da Albania, Romania, Marocco e Senegal, accanto ai colleghi italiani: storie e nazionalità diverse che si incontrano ogni giorno nei cantieri e negli uffici dell’azienda.

Un clima che trova espressione anche nel Moveco Day, la giornata che l’azienda organizza da alcuni anni in prossimità del Natale. Prima una partita al bowling di San Vito, con squadre composte casualmente, poi un pranzo tutti insieme e la premiazione dei vincitori. Un appuntamento informale, nel quale titolari, tecnici, impiegati e operai si ritrovano insieme, a divertirsi alla pari.

A richiamare l’attenzione su questa esperienza è Alessia Angelini, ingegnere chimico lucchese, già consigliera comunale del Partito Democratico a Lucca dal 2020 al 2022, che da molti anni si occupa di amianto, sicurezza sul lavoro e malattie professionali e collabora con l’azienda.

“Nella mia attività professionale ho conosciuto tante realtà produttive e credo sia importante raccontare anche quelle in cui si riesce a costruire un ambiente di lavoro fondato sul rispetto delle persone – osserva Angelini –. Marco e Francesco Cinacchi hanno saputo superare pregiudizi legati alla provenienza, alla condizione economica e sociale, creando una realtà nella quale lavoratori con storie molto diverse possono sentirsi parte della stessa famiglia. Non è qualcosa che si può dare per scontato”.

Moveco Italia opera nel settore delle costruzioni, con attività che spaziano dalle bonifiche dell’amianto alle coperture industriali, dal fotovoltaico all’edilizia generale. Negli anni l’organico si è ampliato e, secondo i dati forniti dall’azienda, il fatturato è cresciuto da una media di 4 milioni di euro a circa 15 milioni nel 2026.

Ma a raccontare il percorso dell’impresa sono soprattutto i suoi dipendenti, che hanno voluto dedicare ai due fondatori una lettera collettiva. Parole di riconoscenza che ripercorrono gli inizi, quando Moveco Italia contava pochi lavoratori e il futuro era ancora tutto da costruire, ma anche i momenti difficili, gli ostacoli e i sacrifici affrontati lungo il cammino. Una testimonianza che restituisce il valore dei rapporti umani costruiti negli anni e il legame tra i fratelli Cinacchi e le persone che lavorano al loro fianco.

“In ogni fase della crescita avete messo il gruppo davanti al risultato economico, convinti che da una squadra unita sarebbe arrivato anche il successo. Avete saputo dedicarvi alle persone, coltivare rapporti sinceri e dare valore a chi ha lavorato in Moveco, a chi c’è oggi e a chi è passato da qui”. scrivono i dipendenti. E aggiungono: “La crescita ci ha resi più numerosi, ma non ha cambiato ciò che conta. Anche oggi i principi sono rimasti gli stessi: attenzione, rispetto, fiducia e senso di squadra. È questo che fa sentire Moveco non solo come un’azienda, ma come qualcosa a cui apparteniamo e che contribuiamo a costruire ogni giorno”.

Una dichiarazione di affetto che va oltre il tradizionale ringraziamento ai titolari e che trova la sua espressione più significativa nelle parole conclusive della lettera: “Per la dedizione, il coraggio e l’umanità con cui avete guidato questa storia, grazie. Siamo felici di festeggiare con voi ciò che la Moveco è diventata e di continuare a scriverne il futuro insieme”.