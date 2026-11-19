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Nido al San Luca, Uil Fp: “Ora trasformare gli annunci in risultati concreti”
Uil Fp Lucca ritiene fondamentale che vengano definiti tempi certi e modalità organizzative del servizio, con particolare attenzione a orari di apertura e criteri di accesso
“Oggi esprimiamo apprezzamento per la volontà manifestata dalla Direzione ospedaliera. Domani ci aspettiamo di poter esprimere la stessa soddisfazione per l’effettiva apertura del servizio”. Così Pietro Casciani, Andrea Lunardi, Luca Menicucci per la Uil Fp Lucca accolgono l’annuncio della Direzione dell’ospedale San Luca in merito alla realizzazione di un asilo nido all’interno della struttura ospedaliera, con l’obiettivo di rendere operativo il servizio entro settembre 2027.
“Una notizia positiva – commentano -, che va nella direzione più volte auspicata dalla nostra Organizzazione Sindacale, che per prima aveva denunciato l’interruzione del Servizio. Per la Uil fp è importante investire in servizi concreti a sostegno delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie. La possibilità di usufruire di un servizio educativo per i propri figli direttamente sul luogo di lavoro rappresenterebbe un importante passo avanti nella conciliazione tra vita privata e attività professionale, soprattutto in una realtà complessa come quella ospedaliera, caratterizzata da turnazioni, lavoro festivo e orari spesso difficilmente conciliabili con le esigenze familiari. Accogliamo quindi favorevolmente l’iniziativa, ma riteniamo che adesso sia necessario trasformare gli annunci in risultati concreti.
Troppo spesso progetti importanti, presentati con le migliori intenzioni, rischiano di rimanere sulla carta oppure di subire ritardi che finiscono per vanificarne l’utilità. Per questo la Uil Fp Lucca ritiene fondamentale che vengano definiti tempi certi e modalità organizzative del servizio, con particolare attenzione agli orari di apertura, ai criteri di accesso e alla possibilità di rispondere realmente alle esigenze dei dipendenti ospedalieri. Auspichiamo inoltre che il progetto possa coinvolgere tutti i lavoratori che operano intorno all’ospedale San Luca. Il benessere dei lavoratori non si costruisce soltanto attraverso il riconoscimento economico e professionale, ma anche garantendo servizi capaci di migliorare concretamente la qualità della vita.
La Uil Fp Lucca seguirà con attenzione l’evoluzione del progetto, nella convinzione che un’iniziativa di questo tipo possa rappresentare un modello positivo anche per altre strutture sanitarie del territorio”.