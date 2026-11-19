“Una notizia positiva – commentano -, che va nella direzione più volte auspicata dalla nostra Organizzazione Sindacale, che per prima aveva denunciato l’interruzione del Servizio. Per la Uil fp è importante investire in servizi concreti a sostegno delle lavoratrici, dei lavoratori e delle loro famiglie. La possibilità di usufruire di un servizio educativo per i propri figli direttamente sul luogo di lavoro rappresenterebbe un importante passo avanti nella conciliazione tra vita privata e attività professionale, soprattutto in una realtà complessa come quella ospedaliera, caratterizzata da turnazioni, lavoro festivo e orari spesso difficilmente conciliabili con le esigenze familiari. Accogliamo quindi favorevolmente l’iniziativa, ma riteniamo che adesso sia necessario trasformare gli annunci in risultati concreti.