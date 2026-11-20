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Vinti più di 64mila euro al SuperEnalotto
20 novembre 2026 | 09:07
Centrati 1 Punto 4SS e 1 Punto 4
Il SuperEnalotto fa felice una persona di Altopascio. O, almeno, che gravita in questa zona di passaggio. Qualcuno ha centrato infatti, in un punto vendita della cittadina, 1 Punto 4SS e 1 Punto 4 da 64.502,64 euro complessivi.
La combinazione vincente è stata: 22 – 38 – 54 – 61 – 68 – 75 – J 2 – SS 8.
Il concorso SuperEnalotto SuperStar di giovedì 19 novembre ha assegnato 299.663 vincite.