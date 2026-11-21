Il dato d’area riflette una flessione diffusa, seppure con intensità diverse: il calo più marcato si registra a Lucca (-10%), seguita da Pisa (-6%), mentre Massa-Carrara mostra una sostanziale stabilità (-1%). Sul piano settoriale la contrazione interessa sia l’industria (-10%) sia i servizi (-5%), mentre cresce l’agricoltura (+3%). Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta significativo: le posizioni di difficile reperimento sono il 48% a Lucca, il 51% a Massa-Carrara e il 44% a Pisa. Rispetto a novembre 2025 le difficoltà aumentano leggermente a Lucca, mentre diminuiscono a Massa-Carrara e Pisa. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di novembre 2026 su un campione di 2.275 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e analizzati dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche – Isr.