I numeri|
Giù la domanda di lavoro a novembre: a Lucca e provincia il calo è del 10 per cento
Aumenta anche il mismatch fra domanda e offerta di lavoro. La contrazione interessa tutti i principali comparti a partire dall’industria
Nel mese di novembre 2026 le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa prevedono di assumere complessivamente 6.240 lavoratori, il 7% in meno rispetto allo stesso mese del 2025 (-450 unità).
Il dato d’area riflette una flessione diffusa, seppure con intensità diverse: il calo più marcato si registra a Lucca (-10%), seguita da Pisa (-6%), mentre Massa-Carrara mostra una sostanziale stabilità (-1%). Sul piano settoriale la contrazione interessa sia l’industria (-10%) sia i servizi (-5%), mentre cresce l’agricoltura (+3%). Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro resta significativo: le posizioni di difficile reperimento sono il 48% a Lucca, il 51% a Massa-Carrara e il 44% a Pisa. Rispetto a novembre 2025 le difficoltà aumentano leggermente a Lucca, mentre diminuiscono a Massa-Carrara e Pisa. Questo, in sintesi, è quanto emerge dai dati rilevati per il mese di novembre 2026 su un campione di 2.275 imprese con dipendenti delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa dal Sistema informativo Excelsior, indagine realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e analizzati dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest e dall’Istituto Studi e Ricerche – Isr.
“Il rallentamento delle assunzioni di novembre – afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – non modifica l’impegno di accompagnare le imprese nella ricerca di profili tecnici e specializzati, senza disperdere il potenziale delle nuove generazioni. Governare questa fase significa superare la distanza tra formazione e mondo produttivo, trasformando l’orientamento in una leva per la competitività. È esattamente il senso del nostro impegno accanto agli istituti scolastici, testimoniato anche il prossimo 25 novembre a Pisa con la consegna del premio Storie di alternanza e competenze, perché il futuro della nostra economia si costruisce partendo dai banchi di scuola.”
La domanda di lavoro delle imprese lucchesi a novembre 2026 si attesta a quota 2430 assunzioni, il 10% in meno rispetto allo stesso mese del 2025 (-270 unità). La contrazione interessa tutti i principali comparti: l’industria registra una flessione del 15 per cento (900 entrate), i servizi del 6 per cento (1490), mentre il settore agricolo, con 50 assunzioni, ne perde 10 rispetto al 2025.
Le imprese lucchesi riservano ai giovani sotto i 30 anni il 33 per cento delle assunzioni programmate, cinque punti percentuali in più rispetto al novembre 2025. Lucca è l’unica delle tre province in cui il mismatch aumenta: la difficoltà di reperimento riguarda il 48 per cento delle posizioni ricercate, due punti percentuali in più rispetto al 2025. La mancanza di candidati resta la principale criticità (28%, stabile), mentre cresce il peso della preparazione inadeguata (17%, +2 punti). Le difficoltà maggiori si riscontrano tra gli operai specializzati e conduttori di impianti e macchine, per i quali il mismatch raggiunge in media il 59 per cento, principalmente per mancanza di candidati, con punte del 69 per cento tra gli operai specializzati nell’edilizia e nella manutenzione degli edifici.
La nota completa di grafici e tabelle per ciascuna delle tre province è scaricabile dal sito www.isr-ms.it.