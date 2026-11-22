Quale futuro per l’apicoltura? È con questa domanda che si aprirà il convegno annuale di Associazione Toscana Miele in programma all’hotel Bracciotti di Lido di Camaiore sabato (28 novembre) dalle 9.

Aperto a tutti, il convegno si concentrerà quest’anno su quelle che sono le principali sfide climatiche e ambientali del settore: dai cambiamenti climatici all’invasione da parte delle specie aliene, Vespa velutina su tutte. Con apertura e registrazione dei partecipanti alle 9, il convegno si aprirà con i saluti e l’introduzione del presidente Stefano Gallorini alle 9,30, per entrare nel vivo con la tavola rotonda dal titolo Il futuro dell’apicoltura. Cambiamenti climatici, ricerca e difesa delle api alle 9,50. Ospiti speciali, il prof.essor Angelo Canale (università di Pisa) e Paolo Lunini, climatologo e fondatore di MeteoApuane.

Alle 11,10 i tecnici Walter Massagli e Gioia Mei condurranno la conferenza e dibattito dedicati alla Vespa velutina in Toscana, con particolare focus sulla radio-telemetria e più in generale sulle strategie di contrasto impiegate all’interno del programma regionale di gestione e contenimento della specie invasiva. Il convegno terminerà con l’attesa premiazione del 15esimo concorso Miele e Salute, il concorso regionale che premia il miglior miele della Toscana, quest’anno riconosciuto dall’Albo nazionale degli esperti in analisi sensoriale del miele. Dai 104 campioni candidati, i giudici sono ora al lavoro per la valutazione e compilazione delle schede, per decretare i migliori mieli della regione.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di Toscana Miele a sostegno dell’apicoltura e della sua capacità di affrontare sfide sempre più complesse attraverso la condivisione di conoscenze, la collaborazione con il mondo scientifico e il coinvolgimento degli operatori e tecnici del settore. Cofinanziata dall’Unione Europea, da Regione Toscana e Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, è pensata – come ogni anno – non solo per fare bilanci di fine stagione ma anche per favorire il confronto tra apicoltori, ricercatori ed esperti su quelle che sono le principali criticità e prospettive del settore, a livello regionale e nazionale.