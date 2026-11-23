Il voto|
Consorzio di Bonifica, Flai Cgil elegge 4 Rsu nell’ente
Il sindacato: “Una conferma della bontà del lavoro svolto dai propri delegati in azienda e dai propri funzionari,”
Con le ultime elezioni delle Rsu, la Flai Cgil Lucca è diventata il sindacato maggiormente rappresentativo del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord Ovest.
Le ultime elezioni della rappresentanza sindacale unitaria hanno infatti visto i lavoratori dell’impresa accordare le proprie preferenze ai candidati della Flai Cgil, portando all’elezione di 4 Rsu Flai Cgil, uno in più rispetto ai 3 eletti in precedenza.
“Per la categoria sindacale – dicono dal sindacato – questo fatto rappresenta una conferma della bontà del lavoro svolto dai propri delegati in azienda e dai propri funzionari, riconosciuta anche dagli stessi lavoratori dell’azienda. La Flai Cgil continuerà quindi nel proprio lavoro di tutela dei diritti dei lavoratori del Consorzio di Bonifica ancora più forte che in passato grazie alla maggiore rappresentatività raggiunta”.