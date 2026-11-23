L’indipendenza economica è una delle condizioni che possono consentire a una donna di sottrarsi a una relazione violenta e costruire un futuro diverso. Per contribuire a renderla possibile, MaloHr, società lucchese specializzata in consulenza aziendale, ha deciso di mettere le proprie competenze nella gestione delle risorse umane a disposizione delle donne vittime di violenza. Nell’ultimo anno sono state oltre 30 le donne che hanno ricevuto il supporto della società, grazie ai contatti segnalati dalle associazioni DonneXStrada e 365 giorni al femminile con cui MaloHr collabora per favorire percorsi di autonomia e reinserimento professionale.

“Il nostro obiettivo – spiega Debora Galligani, ceo di MaloHr – è mettere a disposizione il nostro knowhow per trasformarlo in un supporto concreto. Affianchiamo le donne attraverso colloqui di orientamento e nella ricerca di un’occupazione, ma anche nella stesura e nell’aggiornamento del curriculum, nella valorizzazione delle competenze maturate e nell’individuazione di percorsi professionali compatibili con le esigenze e la situazione personale di ciascuna. Vogliamo offrire strumenti utili per affrontare il mercato del lavoro e individuare nuove possibilità professionali di ripartenza dopo una situazione di difficoltà”.

Il progetto si sviluppa attraverso la collaborazione con realtà associative impegnate nella prevenzione e nel contrasto alla violenza di genere, che permettono a MaloHr di entrare in contatto con le donne che possono beneficiare di un accompagnamento professionale. L’impegno di MaloHr nel contrasto alla violenza di genere si concretizza anche attraverso l’adesione alla rete nazionale dei Punti Viola di DonneXStrada, luoghi riconoscibili e accessibili a cui chiunque si trovi in una situazione di pericolo, subisca molestie o aggressioni può rivolgersi per trovare un primo riparo e ricevere supporto. A Lucca sono soltanto tre le realtà che fanno parte del network. Il personale della società partecipa a specifici percorsi di formazione per imparare a gestire le richieste di aiuto: dall’accoglienza della persona alla possibilità di contattare le forze dell’ordine, quando necessario, fino all’orientamento verso i centri antiviolenza e i servizi territoriali competenti.