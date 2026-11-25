Il carrello delle famiglie toscane è sempre più pesante. “Un euro alla volta – spiega Coldiretti Toscana -, mese dopo mese, anno dopo anno, i rincari dei prezzi dei generi alimentari hanno fatto impennare il costo della spesa di quasi mille euro all’anno. Tra il 2021 e il 2026 il costo medio mensile della spesa, ovvero quanti soldi sono necessari per acquistare verdura, carne, pesce, olio, zucchero e bevande analcoliche, è passato da 468 euro a circa 550 euro al mese”. In Toscana, l’inflazione più alta si è registrata a Lucca e Grosseto.

Le famiglie spendono 82 euro in più ogni mese rispetto a cinque anni fa secondo Coldiretti Toscana, che lo dice sulla base dell’elaborazione dei dati Istat sui prezzi al consumo nel 2026 e sulla spesa media mensile relativi al 2025, che posiziona la Toscana al 16esimo posto tra le regioni italiane. “Ad eccezione del 2021, unico anno in cui è addirittura leggermente diminuita, la spesa media mensile è cresciuta in maniera progressiva e costante – evidenzia la presidente regionale di Coldiretti, Letizia Cesani –. Spesa dopo spesa, pochi euro alla volta, il carrello si divora circa un quinto del budget mensile delle famiglie. Il nuovo exploit dell’inflazione, spinto dall’aumento dei costi energetici, fa emergere con chiarezza le contraddizioni di una filiera agroalimentare all’interno del quale ci sono attori che chiudono bilanci con grandi profitti e altri che non arrivano a fine mese. Per ridare voce ai consumatori e ai produttori, a cui rimangono appena quindici centesimi ogni cento euro di spesa, e valore al vero cibo, è necessario rendere trasparente l’origine degli alimenti. La competitività delle imprese agricole italiane va di pari passo con la salute e la sicurezza alimentare nazionale. Tutti questi aspetti sono un unicum. Investire in trasparenza significa investire in salute”.

Secondo l’ultima rilevazione dell’Istat, in Toscana il caro carrello, che misura i prezzi al dettaglio dei principali generi alimentari e bevande analcoliche, ha raggiunto l’1,8% segnando un ulteriore scatto rispetto ai mesi precedenti: + 0,6% su settembre su base regionale. Disomogeneo è il quadro sui territori. L’inflazione più alta a ottobre si è registrata a Lucca e Grosseto (+2,9%), Siena (+2,7%) e Livorno (2,2%). Poi tutte le altre: Pisa (1,8%), Pistoia (1,6%), Massa (1,2%), Firenze (1,1%). Se il 2026 si chiudesse con l’inflazione media riscontrata nei primi dieci mesi (1,9%), le famiglie toscane avrebbero speso 116 euro in più solo nell’ultimo anno secondo una stima di Coldiretti. Il tema degli aumenti dei costi di produzione, in particolare quelli di gasolio e fertilizzanti, ha infiammato le piazze e scatenato la capacità di mobilitazione di Coldiretti che è tornata a chiedere, insieme a più trasparenza, maggiori controlli lungo la filiera e sulle importazioni di prodotti dall’estero a basso prezzo che non rispettano gli stessi standard di quelli italiani alimentando fenomeni di concorrenza sleale.