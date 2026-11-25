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Impennata dei costi di produzione, dall’1 gennaio Sofidel aumenta i prezzi a doppia cifra
L’azienda non riesce ad assorbire gli aumenti: “L’industria europea della carta tissue sta affrontando una pressione eccezionale”
Sofidel, tra i leader mondiali nella produzione di carta per uso igienico e domestico, annuncia un nuovo intervento sui prezzi di vendita dei propri prodotti nei mercati europei, con decorrenza dall’1 gennaio 2027.
“L’industria europea della carta tissue sta affrontando una pressione eccezionale sui costi di produzione – spiegano dall’azienda – I prezzi dell’energia, che continuano a mantenersi su livelli elevati, insieme ai costi persistentemente elevati delle materie prime, dei trasporti e degli altri materiali e servizi connessi alla produzione, stanno incidendo pesantemente sul settore. Nel corso degli ultimi mesi, Sofidel ha continuato a investire per migliorare l’efficienza dei propri processi produttivi, ottimizzare le attività industriali e contenere i costi, confermando il proprio impegno a garantire competitività e affidabilità lungo tutta la filiera. Nonostante questi sforzi, le persistenti pressioni sui costi operativi non possono più essere interamente assorbite, rendendo necessari ulteriori adeguamenti dei prezzi per garantire la sostenibilità delle attività nel lungo periodo e mantenere elevati standard di qualità, servizio e continuità delle forniture”.
In questo contesto, a partire dall’1 gennaio 2027, Sofidel applicherà aumenti dei prezzi a doppia cifra in tutta Europa. Gli incrementi varieranno in base al mercato, alla categoria di prodotto e alle condizioni commerciali.