“L’industria europea della carta tissue sta affrontando una pressione eccezionale sui costi di produzione – spiegano dall’azienda – I prezzi dell’energia, che continuano a mantenersi su livelli elevati, insieme ai costi persistentemente elevati delle materie prime, dei trasporti e degli altri materiali e servizi connessi alla produzione, stanno incidendo pesantemente sul settore. Nel corso degli ultimi mesi, Sofidel ha continuato a investire per migliorare l’efficienza dei propri processi produttivi, ottimizzare le attività industriali e contenere i costi, confermando il proprio impegno a garantire competitività e affidabilità lungo tutta la filiera. Nonostante questi sforzi, le persistenti pressioni sui costi operativi non possono più essere interamente assorbite, rendendo necessari ulteriori adeguamenti dei prezzi per garantire la sostenibilità delle attività nel lungo periodo e mantenere elevati standard di qualità, servizio e continuità delle forniture”.