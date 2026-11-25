Milano e Roma sono escluse, altrimenti forse sarebbe fuori. Però tra le 10 città italiane dove il lusso crescerà di più nei prossimi 5 anni c’è Lucca. Di certo è la Versilia a fare da traino, ma anche la città si difende bene e così la provincia, diciamo così, ottiene un dignitosissimo nono posto nella classifica delle città sulle quali conviene ora investire.

I dati sono dell’Osservatorio sulla Casa di Coldwell Banker Italy, network internazionale di agenzie immobiliari di pregio, presente in Italia con oltre 100 agenzie affiliate e tra i marchi leader nel luxury real estate nel mondo. Con orizzonte 2026-2030, Como è prima tra le città italiane, fuori da Milano e Roma, dove il lusso crescerà di più nei prossimi 5 anni e su cui è interessante investire adesso, con +35%/+45% in 5 anni e +6%/+8% all’anno e le richieste per immobili oltre i 3 milioni sono aumentate del 70% nel 2025.

“Non vince la città più cara – spiega Roberto Gigio, presidente e Ceo di Coldwell Banker Italy -, vince la città che riesce a trasformare un pregiudizio in un brand. Como ha già vinto. Genova ha un prodotto top e un racconto debole con enormi possibilità di recupero. Bari, Lecce, Catania, Cagliari e Salerno hanno la qualità, la storia e il mare, ma per anni sono state raccontate per ciò che mancava. Ora il racconto sta cambiando e i prezzi si stanno riallineando. Verona, Lucca e Bolzano hanno il territorio che le spinge sul mercato”.