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Più incentivi e indennità per il personale del Comune: firmati due accordi
L’assessore Bruni: “Abbiamo già aperto il tavolo ad altre tematiche per la valorizzazione del personale”
La delegazione trattante del comune di Lucca ha firmato il contratto collettivo decentrato integrativo 2026-2028 per il personale non dirigente e quello sulla distribuzione del fondo delle risorse decentrate per l’anno 2026.
I due accordi sono stati sottoscritti ieri 24 novembre in municipio. L’amministrazione comunale ha disposto un aumento consistente delle indennità che interessano la gran parte dei lavoratori, nonché delle indennità relative al personale che riveste ruoli di responsabilità, per la valorizzazione dei relativi ruoli. Accanto agli aumenti, il contratto apre anche una nuova tornata di progressioni economiche all’interno delle diverse aree, con uno stanziamento di 60mila euro, e introduce l’incentivo per la docenza interna.
L’amministrazione, cogliendo le opportunità offerte dal decreto Pa, fa crescere il fondo 2026 di 595mila euro, di cui 390mila confermati dal 2025 e 205mila aggiunti quest’anno, al quale si sommano 70.477 euro di integrazione discrezionale a carico del bilancio comunale e 48mila euro destinati al fondo per il lavoro straordinario. Grazie a questi aumenti, la produttività destinata al personale per il 2026 sarà di circa 900mila, a fronte dei 760mila euro erogati per il 2025, ben oltre la soglia di riferimento di 583mila euro, sotto i quali la delegazione ha confermato negli anni di non voler scendere. Nel corso degli incontri le organizzazioni sindacali hanno riconosciuto la consistenza delle risorse messe a disposizione.
“Avere di nuovo un contratto decentrato – dichiara l’assessore al personale e al bilancio Moreno Bruni – e averlo organico, era un impegno che questa amministrazione sentiva verso i propri dipendenti. Le risorse del Decreto Pa sono state destinate per intero alle persone che lavorano in Comune, e lo si vede nei numeri: le indennità crescono su tutta la linea, la produttività resta ampiamente sopra la soglia che ci siamo sempre dati, e aggiungiamo nuovi strumenti come l’incentivo alla docenza interna. Che le organizzazioni sindacali abbiano riconosciuto il valore di questo intervento è per noi motivo di soddisfazione, perché conferma che la strada del confronto costante produce risultati concreti. Il lavoro non si chiude qui: abbiamo già aperto il tavolo ad altre tematiche per la valorizzazione del personale”.