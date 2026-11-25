L’amministrazione, cogliendo le opportunità offerte dal decreto Pa, fa crescere il fondo 2026 di 595mila euro, di cui 390mila confermati dal 2025 e 205mila aggiunti quest’anno, al quale si sommano 70.477 euro di integrazione discrezionale a carico del bilancio comunale e 48mila euro destinati al fondo per il lavoro straordinario. Grazie a questi aumenti, la produttività destinata al personale per il 2026 sarà di circa 900mila, a fronte dei 760mila euro erogati per il 2025, ben oltre la soglia di riferimento di 583mila euro, sotto i quali la delegazione ha confermato negli anni di non voler scendere. Nel corso degli incontri le organizzazioni sindacali hanno riconosciuto la consistenza delle risorse messe a disposizione.

“Avere di nuovo un contratto decentrato – dichiara l’assessore al personale e al bilancio Moreno Bruni – e averlo organico, era un impegno che questa amministrazione sentiva verso i propri dipendenti. Le risorse del Decreto Pa sono state destinate per intero alle persone che lavorano in Comune, e lo si vede nei numeri: le indennità crescono su tutta la linea, la produttività resta ampiamente sopra la soglia che ci siamo sempre dati, e aggiungiamo nuovi strumenti come l’incentivo alla docenza interna. Che le organizzazioni sindacali abbiano riconosciuto il valore di questo intervento è per noi motivo di soddisfazione, perché conferma che la strada del confronto costante produce risultati concreti. Il lavoro non si chiude qui: abbiamo già aperto il tavolo ad altre tematiche per la valorizzazione del personale”.