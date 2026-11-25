Le prime cinquanta sono esaurite nell’arco di pochissime settimane. Ed ecco dunque che si è reso necessario un secondo ordine di altre cinquanta. Ed anche le nuove stanno andando verso il soldout tanto che Confartigianato dovrà procedere ad un terzo e nuovo ordine. Di cosa si tratta? Delle smart card richieste dalle aziende artigiane. Grazie a questa carta è possibile avere sotto controllo la posizione della propria azienda , come ad esempio quella fiscale, previdenziale e assicurativa collegandosi poi ai siti dedicati (come quello dell’Agenzia delle Entrate, tanto per fare un esempio).

“Come anche altre realtà del territorio – afferma il direttore, Roberto Favilla – anche noi di Confartigianato abbiamo deciso di mettere a disposizione questo servizio. Sono particolarmente contento del successo delle smart card perché sono davvero decine gli artigiani che la stanno richiedendo e sono soddisfatto al contempo che individuino nella nostra associazione di categoria un luogo in cui trovare tantissimi servizi. Non soltanto dunque quelli fiscali o di formazione e aggiornamento, ma anche quelli relativi appunto alla smart card. Confartigianato sta sempre al passo con le novità”.