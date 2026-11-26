Lucca riscossioni e rervizi, società partecipata del Comune di Lucca, cerca un impiegato amministrativo con competenze giuridiche da assumere a tempo indeterminato. È stato pubblicato sul sito della società il bando di selezione pubblica per titoli ed esami per individuare una figura da destinare alle attività di riscossione coattiva delle entrate comunali.

L’assunzione prevede un contratto a tempo pieno , con inquadramento al terzo livello del contratto collettivo nazionale del terziario e del commercio. Tra i requisiti indispensabili per partecipare alla selezione figura il possesso della laurea in giurisprudenza , secondo il vecchio o il nuovo ordinamento.

I requisiti di ammissione e le mansioni previste sono dettagliati nel bando, consultabile sul sito istituzionale di Lucca riscossioni e servizi.