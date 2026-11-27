Sospendere per almeno due anni il pagamento del tributo di bonifica per le famiglie e le imprese danneggiate dalle alluvioni di novembre. A sostenere la proposta avanzata dalla consigliera consortile Maria Teresa Baldini è l’avvocato Mauro Domenici, portavoce del Gruppo tutela cittadini Consorzi di bonifica Toscana, che sollecita una risposta in tempi certi da parte del Consorzio di bonifica 1 Toscana nord.

A poche settimane dagli eventi alluvionali, sono ancora numerosi i cittadini alle prese con le spese per riparare le abitazioni, sostituire le attrezzature danneggiate e far fronte alle perdite economiche legate alla chiusura delle attività produttive.

Le precipitazioni dal 10 al 13 novembre hanno provocato frane, allagamenti e interruzioni della viabilità in Versilia, nella Mediavalle del Serchio, in Garfagnana e nella provincia di Massa-Carrara. Una situazione ulteriormente aggravata dalle piogge del 17 novembre, quando una frana ha lasciato isolate le frazioni di Farnocchia e Pomezzana. Criticità erano state registrate anche nel territorio comunale di Molazzana durante la prima ondata di maltempo.

“Accogliere la proposta sarebbe un gesto concreto di solidarietà e di vicinanza. Poter rinviare il pagamento del tributo – dice Domenici – darebbe un po’ di respiro a chi deve trovare le risorse per rimettere in sesto la propria casa o riaprire la propria attività. Il Consorzio darebbe così un esempio alle altre istituzioni del territorio“.

La richiesta del legale è che il Consorzio inserisca la proposta all’ordine del giorno della prossima seduta utile dell’assemblea consortile e renda pubblica quanto prima una decisione motivata: “L’appello arriva da una consigliera della stessa assemblea consortile. Chi ha subito danni deve sapere in tempi certi se potrà contare su questa misura”, aggiunge il legale.

Domenici solleva inoltre il tema della ricognizione dei danni e delle procedure a disposizione dei cittadini. In particolare, chiede di sapere se sia stato costituito un gruppo di lavoro per accertare i danni in raccordo con i Comuni e gli altri enti competenti, se ne sia già stata stimata l’entità complessiva e se siano stati individuati l’ufficio a cui rivolgersi, i termini per presentare le segnalazioni e la documentazione necessaria.