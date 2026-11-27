Energie rinnovabili, un’opportunità per l’agricoltura o un affare per i grandi investitori? A sollevare la questione è Cia Toscana nord all’indomani dell’approvazione, da parte del Consiglio regionale, del testo unificato della legge sulle aree idonee. Il timore dell’associazione è che lo sviluppo degli impianti energetici finisca per avvantaggiare soprattutto gli operatori esterni al comparto agricolo, lasciando alle imprese del settore le briciole dei benefici economici.

Il tema interessa da vicino anche le province di Lucca e Massa-Carrara, a partire da Garfagnana e Lunigiana, dove la disponibilità di terreni agricoli e le peculiarità del territorio pongono con particolare urgenza la questione della convivenza tra produzione agricola e transizione energetica.

“Il punto – afferma Luca Simoncini, presidente di Cia Toscana nord – è che la transizione energetica non può trasformarsi in un’occasione di guadagno per chi investe nei terreni, lasciando agli agricoltori soltanto un ruolo marginale. In territori come il nostro dobbiamo evitare che le superfici agricole diventino semplicemente una risorsa da sfruttare per interessi economici esterni. L’agricoltura deve restare protagonista e avere un ritorno concreto dagli investimenti”.

“La posizione di Cia è chiara: contrastare il consumo di suolo agricolo e gli impianti di grandi dimensioni, spesso realizzati da soggetti estranei al settore, favorendo invece piccoli impianti diffusi, promossi dagli imprenditori agricoli e compatibili con il mantenimento dell’attività agricola come funzione principale”.

“Non siamo contrari alle energie rinnovabili – aggiunge il direttore della Cia Toscana nord, Alberto Focacci –. Fotovoltaico sui tetti, agrivoltaico ed eolico possono contribuire al reddito delle imprese e alla sostenibilità dei territori. Ma servono regole che mettano al primo posto gli agricoltori. Gli impianti agrivoltaici devono essere accessibili a coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali, a condizione che l’attività agricola rimanga prevalente”.

La Cia Toscana Nord valuta positivamente le semplificazioni introdotte per favorire l’autoconsumo, con l’innalzamento del 50 per cento delle soglie previste dal decreto legislativo 190/2024 per gli interventi in attività libera realizzati dagli Iap. Restano tuttavia le perplessità sull’impianto complessivo della legge, anche alla luce dei tempi ristretti che non hanno consentito un approfondimento adeguato del testo definitivo.