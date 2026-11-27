Appuntamento fissato per martedì 5 gennaio per i saldi invernali 2027 che avranno una durata di sessanta giorni. Lo ha deciso la giunta regionale su proposta dell’assessore alle attività produttive, Leonardo Marras. La delibera applica il Codice del commercio (legge regionale 62/2018), che affida ogni anno alla giunta il compito di fissare l’inizio e la durata delle vendite di fine stagione.