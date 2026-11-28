Si interrompe la crescita dell’industria lucchese. Nel terzo trimestre del 2026 la produzione manifatturiera provinciale ha registrato una flessione dello 0,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A frenare sono alcuni dei comparti più rappresentativi dell’economia del territorio, dalla carta alla nautica, mentre particolarmente pesante è il bilancio del settore moda, che nel territorio lucchese comprende anche lo storico distretto calzaturiero, che perde il 12 per cento. A compensare, almeno in parte, le difficoltà di questi settori è la forte crescita dell’industria chimica, della plastica e della farmaceutica.

È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Confindustria Toscana nord, che restituisce un quadro di sostanziale tenuta del sistema produttivo lucchese, nonostante le incognite legate ai costi dell’energia e alle tensioni sui mercati internazionali.

A destare particolare attenzione è il dato della carta e della cartotecnica, che registrano una contrazione del 2,6 per cento, in controtendenza rispetto alla media nazionale, dove il comparto cresce dell’1,8 per cento. Un divario che, secondo Confindustria, è legato agli interventi di ammodernamento degli stabilimenti produttivi: “Questo divario è dovuto al fatto che nel terzo trimestre di quest’anno diverse cartiere del territorio hanno arrestato la produzione per interventi di manutenzione straordinaria – spiega Tiziano Pieretti, vicepresidente di Confindustria Toscana nord – che vanno nella direzione dell’ammodernamento dei nostri impianti e del perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione del distretto cartario”.

Rimane invece stabile l’elettromeccanica, comparto che in provincia di Lucca comprende anche le aziende specializzate nella produzione di macchinari per l’industria cartaria.

Il dato più negativo è quello della moda, con una contrazione a doppia cifra (-12 per cento). Segno meno anche per la metallurgia e la lavorazione dei prodotti in metallo (-1,8 per cento) e per la nautica (-1,3 per cento), settore che negli ultimi anni ha comunque conosciuto un andamento generalmente molto positivo.

Sul fronte opposto spicca il risultato della chimica, della plastica e della farmaceutica: la produzione cresce del 9,7 per cento, a fronte di una flessione nazionale dell’1,3 per cento. Positivi anche l’alimentare (+2,6 per cento) e il lapideo (+1,5 per cento).

Un segnale incoraggiante per le prospettive dei prossimi mesi arriva dai mercati internazionali: il valore degli ordinativi raccolti all’estero dalle imprese manifatturiere lucchesi è aumentato del 4,2 per cento nel corso del trimestre.

“Nel complesso, la produzione industriale lucchese delinea un quadro di sostanziale stabilità – osserva Pieretti – frutto della forte diversificazione del nostro territorio, dove la spinta di comparti come la chimica, plastica e farmaceutica riesce a compensare la frenata di settori come quello cartario”.

Lucca contiene inoltre le perdite meglio delle altre due province che fanno capo a Confindustria Toscana nord: Pistoia registra una contrazione del 2,2 per cento e Prato dell’1,7 per cento. Complessivamente, l’area delle tre province arretra dell’1,2 per cento, contro il -0,3 per cento della media italiana.

A preoccupare gli industriali lucchesi è soprattutto il costo dell’energia, un fattore determinante per la competitività di un territorio caratterizzato dalla presenza di numerose imprese energivore, a partire dalle cartiere.

Secondo il più recente Rapporto industria del Centro studi di Confindustria, nei primi dieci mesi del 2026 l’incidenza dei costi energetici sui costi di produzione della manifattura italiana è aumentata del 5,5 per cento, ben oltre quanto registrato dai concorrenti europei.

“L’industria di Lucca, Pistoia e Prato mostra complessivamente una tenuta apprezzabile ma faticosa, messa a dura prova soprattutto dai costi energetici: una vera, pesante zavorra“, sottolinea Fabia Romagnoli, presidente di Confindustria Toscana nord, che sollecita le istituzioni a mettere la politica energetica in cima alla propria agenda.