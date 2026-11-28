Bindocci: “Troviamo sempre disponibilità e competenza, ma sono pochi e le attività ne risentono,. Si aumenti l’organico e si superi la difficoltà oggettiva a contattare il servizio”

“L’ufficio Prevenzione, Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro per l’area di Lucca è difficilmente rintracciabile e sono purtroppo poche persone”. Lo fa presente Massimiliano Bindocci, coordinatore della Uil Lucca, che chiede alla Regione Toscana di intervenire “su questo aspetto della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Due giorni fa, racconta Bindocci, “ci hanno contattato per un incendio dei Rappresentanti del Lavoratori per la Sicurezza di una fabbrica importante del territorio. Avevano urgenza di informazioni, e volevano contattare Asl per sapere come comportarsi in merito al rientro in azienda. Erano anche molto ansiosi, per aver visto divampare l’incendio ed addirittura l’intervento dei pompieri. Si trattava di una situazione importante ed urgente.

Abbiamo provato a contattare il Pisll di Lucca che fa capo all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Abbiamo chiamato tutti i numeri che appaiono sul sito. Non ha risposto nessuno. Il centralino della Usl ci ha fornito un numero (0583 449234) dove una voce guida dice che la disponibilità è pochissime ore a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12) e poi cade la linea. Avete capito bene: 6 ore a settimana.

Avevamo già segnalato la necessità di una maggiore reperibilità di questo ufficio. A questo punto abbiamo scritto al Presidente della Regione Toscana Giani, ed alla Usl segnalando il problema e la necessità di attivare un numero verde o un numero che sia un riferimento per i lavoratori, le aziende e i vari RLS del territorio dove si risponda almeno tutti i giorni per più ore, e non 6 ore a settimana ed a giorni alterni. Ci rivolgiamo in questo appello anche ai vari sindaci del territorio, responsabili della salute dei cittadini.