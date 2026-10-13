L'intervento|
Menesini alla Eu Regions Week: “Per restare nella propria terra dobbiamo poter contare su lavoro e servizi”
“Un giovane difficilmente resta dove non trova opportunità”, sottolinea Antonio Mazzeo, vicepresidente del consiglio regionale della Toscana
“Un diritto non finanziato è un diritto che non esiste”: è questo il messaggio di Luca Menesini, capogruppo del Pse al comitato europeo delle Regioni, al commissario Ue Raffaele Fitto durante la cerimonia d’apertura della Eu Regions Week a Bruxelles, alla presenza del presidente del consiglio europeo, António Costa.
“Per restare nella propria terra dobbiamo poter contare su un lavoro, una casa accessibile, scuole, sanità e trasporti. Senza risorse, resta uno slogan. La proposta della commissione sul prossimo bilancio europeo – sottolinea Menesini – rischia di indebolire la politica di coesione e il ruolo di Regioni e Comuni. Competitività e coesione devono andare insieme”.
”Un’impresa difficilmente investe dove mancano collegamenti, competenze e servizi. E un giovane difficilmente resta dove non trova opportunità. È per questo che – aggiunge Antonio Mazzeo, vicepresidente del consiglio regionale della Toscana e vicecapodelegazione italiana al Comitato europeo delle Regioni – la coesione è una condizione dello sviluppo. In Toscana lo vediamo nel rapporto tra città e aree interne: concentrare tutto nei poli più forti aumenta le distanze e spreca il potenziale di interi territori. Il bilancio europeo deve aiutarci a ricucire queste distanze, dando a chi amministra gli strumenti per intervenire”.