Menesini all’Eurocamera: “I tagli al bilancio Ue sono inaccettabili”

I presidenti di regione e gli eurodeputati del campo progressista italiano ed Ue hanno presentato il documento ‘Un’Europa dei territori, non un’Europa dei tagli’

“Non accetteremo un bilancio che taglia la coesione, indebolisce l’agricoltura e cancella il ruolo delle Regioni e delle città”. È questo il messaggio che hanno lanciato presidenti di regione ed eurodeputati del campo progressista italiano ed Ue presentando oggi (14 ottobre) all’Eurocamera il documento Un’Europa dei territori, non un’Europa dei tagli.

Il riferimento è il prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-34, con la proposta presentata dalla presidenza irlandese del consiglio dell’Unione Europea lo scorso weekend. Il documento presentato all’Europarlamento è stato firmato dai capidelegazione del Partito democratico e Movimento 5 stelle al Pe, Nicola Zingaretti e Pasquale Tridico; dal presidente del gruppo del Partito socialista europeo (Pes) al Comitato Ue delle Regioni, Luca Menesini, e dai presidenti di sei regioni italiane: Stefania Proietti per l’Umbria, Alessandra Todde per la Sardegna, Michele de Pascale per l’Emilia-Romagna, Eugenio Giani per la Toscana, Antonio Decaro per la Puglia e Roberto Fico per la Campania.

Tra le richieste avanzate dagli esponenti, un budget Ue “non meno ambizioso di quello richiesto dal Pe”, “Una politica di coesione con dotazione stabile e protetta”, “un fondo per la competitività che non diventi un acceleratore di divari” e “una politica agricola europea autonoma”.

Eurodeputati e presidenti di regione chiedono una riserva di solidarietà per le catastrofi naturali di “almeno 4 miliardi l’anno” e una clausola di sussidiarietà “per respingere piani nazionali in caso ignorino le competenze regionali”.

“Se continua questa proposta il nostro voto sarà contrario“, ha scandito Menesini. “Ieri il governo italiano ha annunciato in pompa magna l’autonomia differenziata, che è complice dell’esclusione delle regioni nella gestione dei fondi europei. Siamo di fronte a un attentato alla solidarietà dell’Italia e un accentramento rispetto alla programmazione Ue dei fondi“, ha aggiunto Zingaretti.