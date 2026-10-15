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La medicina legale apre a Piazza al Serchio, con cadenza mensile
Tra le prestazioni disponibili ci sono il rilascio dei certificati per il porto d’armi o di esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza e della documentazione per il contrassegno di sosta disabili
Alla Casa della comunità di Piazza al Serchio, in via Comunale 1, arriva un nuovo ambulatorio dedicato alle prestazioni di medicina legale. Da lunedì 19 ottobre, il servizio sarà attivo per i cittadini della Valle del Serchio e avrà cadenza mensile, di norma il lunedì.
L’ambulatorio sarà operativo dalle 9,15 alle 11,15. Il servizio sarà gestito dal personale dell’Unità funzionale Cure primarie della Valle del Serchio. Tra le prestazioni disponibili rientrano il rilascio dei certificati per il porto d’armi, di idoneità per la detenzione di armi, di esenzione dall’uso delle cinture di sicurezza e il rilascio della documentazione necessaria per il contrassegno di sosta per persone con disabilità.
L’attivazione dell’ambulatorio consentirà ai cittadini della Valle del Serchio di accedere a queste prestazioni direttamente sul territorio, favorendo una maggiore vicinanza dei servizi.
Per prenotare una prestazione è possibile rivolgersi agli sportelli Cup sul territorio o contattare il Cup al numero telefonico unico 0585 498498.