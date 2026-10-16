Diventare agente immobiliare o aprire un locale: due corsi di Confcommercio in partenza a Lucca

I percorsi inizieranno a novembre: 150 ore per il settore immobiliare e 90 per il corso dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande

Ultimi posti disponibili a Lucca per i corsi dedicati a chi vuole diventare agente immobiliare o avviare un’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande. A organizzarli è FormaTer Srl, agenzia formativa di Confcommercio Lucca Massa Carrara: entrambi riconosciuti dalla Regione Toscana, partiranno a inizio novembre nella sede lucchese.

Il primo appuntamento è lunedì 2 novembre, con l’avvio del corso per aspiranti agenti immobiliari. Il percorso prevede 150 ore di formazione, suddivise in parti uguali tra lezioni in presenza e didattica a distanza sincrona, con incontri serali di tre ore ciascuno. Per ottenere l’attestato di frequenza sarà necessario partecipare ad almeno l’80 per cento delle ore previste. L’attestato consentirà di iscriversi all’esame di abilitazione organizzato dalle Camere di commercio.

Partirà invece martedì 3 novembre il corso Sab, dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande. Le 90 ore di lezione si svolgeranno interamente in presenza, con obbligo di frequenza di almeno l’80 per cento del monte ore. Al termine è previsto un esame finale: chi lo supererà otterrà l’attestato necessario per aprire attività commerciali legate alla vendita e alla somministrazione di alimenti e bevande.