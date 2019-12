Dalla Regione contributi per 23 Pro loco

Sono 23 le Pro loco lucchesi che anche quest’anno, grazie al bando promosso dal consiglio regionale della Toscana, riceveranno un contributo a sostegno del lavoro svolto sui territori. Ciascuna riceverà un finanziamento di 1097,17 euro.

“Ci tengo a sottolineare – ha commentato Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della commissione ambiente e territorio annunicando l’esito del bando – come tutte queste associazioni locali, da sempre impegnate nella promozione e nella diffusione dell’accoglienza turistica, rappresentino ormai presidi non solo importanti ma irrinunciabili per il corretto funzionamento della diffusione delle informazioni, la gestione dei servizi, la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali. La loro presenza – ha aggiunto Baccelli – contribuisce a far conoscere le attività e le bellezze della nostra provincia ed è più che doveroso che dalle istituzioni regionali arrivi loro un sostegno in termini di risorse economiche”.