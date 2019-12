Autolinee Toscane: “Tpl, speriamo nella collaborazione degli attuali gestori”

“Una sentenza che accogliamo positivamente e che, come tutte le sentenze, non si commentano ma si rispettano”. Così Bruno Lombardi, presidente di Autolinee Toscane, commenta la sentenza del Consiglio di Stato che da il via libera all’assegnazione del servizio di trasporto pubblico locale.

Il presidente Lombardi prosegue confermando “Il massimo impegno nel lavoro che abbiamo già avviato e che da ora in avanti intensificheremo per preparare al meglio e nel più breve tempo possibile il subentro nella gestione del servizio”.

Lombardi conclude rivolgendosi direttamente agli attuali gestori: “Mi auguro che da parte delle attuali aziende vi sia una positiva collaborazione nel fornire le necessarie informazioni in modo da favorire la continuità del servizio ed evitare così disagi e difficoltà sia agli utenti che ai lavoratori del settore ed anche ad Autolinee Toscane”.