Marchetti (FI): “Gara tpl, procedura nata male”

“Una cosa è certa: il servizio di trasporto pubblico locale non potrà peggiorare”. E’ lapidario Maurizio Marchetti, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, commentando la sentenza del Consiglio di Stato sulla gara per il tpl.

“Tra guasti, rallentamenti, flotte obsolete e corse saltate – aggiunge Marchetti -, fin qui i toscani sono stati condannati a grandi e piccole odissee quotidiane a fronte di un costo di viaggio via via aumentato mentre gli standard di servizio andavano deteriorandosi. Ciò premesso, la gara europea sul trasporto pubblico locale regionale è nata male, altrimenti non sarebbe stata oggetto di contenzioso tanto aspro, lungo ed estenuante. La formulazione impugnabile è responsabilità della Regione. Per questo diciamo: ora che è arrivata la sentenza del Consiglio di Stato nessuno ha da cantar vittorie”.

“Si pensi semmai adesso a richiedere garanzie per i lavoratori e a spingere su una velocizzazione quanto a efficientamento e qualificazione del servizio. Mai più studenti lasciati a piedi, mai più bus che si incendiano, mai più disabili senza elevatore e fermate non attrezzate. A gara europea, vogliamo corrisponda un servizio finalmente europeo e non più ostaggio di inaccettabile arretratezza”.