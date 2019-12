Piccolo comune amico, ultimi giorni per partecipare al premio

Ancora pochi giorni per aderire al premio Piccolo comune amico, l’iniziativa riservata ai territori con meno di 5 mila abitanti. Sono numerose le amministrazioni toscane che nelle ultime ore hanno inviato la propria candidatura per diffondere le proprie eccellenze in tutto il mondo. L’iniziativa infatti, come spiega il Codacons, è finalizzata a valorizzare le specificità enogastronomiche e artigianali e a diffondere in Italia e nel mondo la conoscenza dei prodotti e della cultura locali.

Il premio Piccolo comune amico individuerà in tutta Italia e premierà 25 comuni che ospitano le eccellenze del territorio italiano, all’interno di 5 categorie che vanno dall’agroalimentare all’artigianato, dall’innovazione sociale alla cultura, l’arte e la storia passando dall’economia circolare. Il premio diffonderà la conoscenza dei prodotti locali attraverso la creazione di una mappa interattiva dei comuni e degli eventi che questi ospitano in tema di produzione e vendita delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche. La mappa sarà poi consultabile attraverso un’apposita App con cui si potranno visionare aziende e punti vendita di prodotti d’eccellenza, oltre ad eventi, sagre, e mercati locali.

Un progetto che per la prima volta vede uniti Codacons, Coldiretti, Symbola, Touring Club Italiano, SisalPay, Intesa SanPaolo e Autostrade per l’Italia, Anci e Uncem, e al quale è possibile aderire ancora fino alla mezzanotte del 31 dicembre, quando scadrà il termine ultimo per partecipare al concorso. Tutti i comuni interessati possono ancora inviare la propria candidatura all’indirizzo piccolocomuneamico@pec.codacons.org