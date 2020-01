Autismo, arriva in Toscana il network per l’intervento precoce

È stato approvato nel corso dell’ultima seduta regionale, lo schema dell’accordo di collaborazione tra Regione Toscana e Istituto superiore di sanità per la realizzazione del progetto Network toscano per il riconoscimento, la diagnosi e l’intervento precoce dei disturbi dello spettro autistico Net-Aut. Il nuovo patto voluto dall’assessora al diritto alla salute Stefania Saccardi scaturisce da un precedente accordo di collaborazione tra Ministero della salute e Istituto superiore di sanità, per la promozione di progetti di ricerca coordinati dalle regioni, riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le buone pratiche terapeutiche ed educative.

L’obiettivo del progetto è quello di istituire una rete di coordinamento tra le unità operative di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza delle aziende sanitarie, i pediatri di famiglia, gli asili nido e scuole dell’infanzia, per un tempestivo riconoscimento, diagnosi e intervento attraverso programmi di formazione specifici e la messa a punto a livello regionale di un protocollo di riconoscimento e relativa valutazione di anomalie comportamentali precoci nella popolazione generale e ad alto rischio.

Dopo l’accordo col ministero, l’Iss ha pubblicato un bando rivolto alle regioni. La Toscana ha risposto presentando il progetto che è stato approvato dal comitato istituito dall’Iss appositamente per la valutazione delle iniziative.

Le risorse assegnate alla Toscana per la realizzazione del progetto sono di 109mila 967 euro, che la Regione ripartirà fra le tre aziende sanitarie: Toscana centro, nord ovest e sud est. Entro 30 giorni dalla scadenza dell’accordo, che scadrà il 22 ottobre prossimo, la Regione dovrà inviare all’Istituto superiore di sanità una relazione scientifica finale delle attività svolte durante l’intero progetto, e la rendicontazione delle spese sostenute.