Fondo per anticipi di cassa per l’edilizia scolastica, mozione di Forza Italia

La Regione istituisca con urgenza un fondo di rotazione per un anticipo di cassa in favore degli enti locali interessati a riqualificare l’edilizia scolastica. È quanto chiede la mozione presentata dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Maurizio Marchetti che di fatto punta allo sblocco dei mutui della Banca europea ancora indisponibili. Lo schema tipo che dovrà consentire alle Regioni di contrarre concretamente i mutui, e quindi attingere alle risorse secondo procedure univoche, è fermo al ministero dell’Economia. Lo stallo, secondo Marchetti, deve essere risolto con un intervento da parte della Giunta a guida Enrico Rossi e attraverso un fondo di rotazione che consenta agli enti locali di avviare le procedure di progettazione.

Secondo quanto ricostruito nel testo della mozione, c’è un decreto ministeriale che autorizza gli Enti locali a spendere la quota 2018 dei finanziamenti che hanno ottenuto e che devono arrivare da mutui della Banca europea degli investimenti. Lo stesso decreto, da un lato vincola gli attuatori delle ristrutturazioni, Province e Comuni, ad arrivare a progetto o aggiudicazione di gara in 180 o 365 giorni, a seconda di quello che devono fare; dall’altro subordina la stipula del mutuo da parte della Regione, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, alla validazione di uno schema tipo da parte del Mef. In pratica, c’è l’autorizzazione a spendere, sono state redatte le linee guida per contrarre il mutuo, manca solo il via libera ministeriale.