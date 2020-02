Coronavirus, Giani: “Affronteremo la situazione con equilibrio e fermezza”

“Siamo consapevoli del momento di emergenza che stiamo vivendo, un momento unico degli ultimi decenni e soprattutto in continua evoluzione”, sono queste le parole del presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, presidente del Consiglio regionale della Toscana, che ha aperto i lavori d’Aula, scusandosi per il ritardo, legato alle diverse riunioni di addetti ai lavori sul tema e ringraziando i capigruppo per: “La compostezza e l’interesse comune ad affrontare i cittadini con senso di responsabilità e trasparenza”.

“Come Istituzioni siamo chiamati ad affrontare la situazione con buon senso, equilibrio e fermezza – ha proseguito il presidente – continuando il nostro lavoro, in un costante collegamento tra i livelli regionale e nazionale”.

Da qui lo svolgimento ordinario dell’attività del Consiglio, in attesa della comunicazione dell’assessore alla Salute, Stefania Saccardi, prevista intorno alle 18 e all’arrivo in aula dello stesso governatore Enrico Rossi, dopo l’incontro coi Sindaci della Toscana.