Coronavirus, più di 2mila chiamate in un giorno al numero verde

Più di 2mila le chiamate arrivate oggi (25 febbraio), dalle 9 alle 13,30, al numero verde 800.556060, istituito dalla Regione Toscana per fornire indicazioni sui percorsi e le iniziative sul tema del Coronavirus. Da venerdì scorso (21 febbraio), giorno in cui è partito il servizio, le telefonate pervenute sono state in tutto 8mila e 501.

Il numero verde, inizialmente attivo dalle 9 alle 15, risponderà da oggi fino alle 18. Da giovedì è previsto un ulteriore apporto di personale per rafforzare il servizio.