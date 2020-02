Saccardi: “Coronavirus, serve unità: al bando le polemiche”

No a strumentalizzazioni politiche, no a polemiche di parte ma tutti uniti per fronteggiare emergenza di livello mondiale. E’ l’appello lanciato dall’assessore alla salute Stefania Saccardi in Consiglio regionale durante l’intervento sulla situazione sul coronavirus: “Ogni e qualsiasi provvedimento è corale, non esistono corse in avanti di una regione piuttosto di un’altra. I cittadini hanno bisogno di sapere che tutte le istituzioni lavorano per l’interesse comune. Servono unità e responsabilità”.