Coronavirus, sanificato il consiglio regionale

Il Consiglio regionale, impegnato a completare l’opera di sanificazione dei propri ambienti, a tutela della salute dei lavoratori per tre giorni, da domani (11 marzo) a venerdì (13 marzo), chiuderà le sedi di via Cavour 2, 4 e 18.

A darne conferma il presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani: “Abbiamo deciso la sanificazione dei luoghi e proprio per questo il personale dipendente rimarrà a casa. L’attività si è resa necessaria perché il presidente della commissione Sanità è risultato positivo al coronavirus e, conseguentemente, anche coloro che giovedì scorso parteciparono alla seduta della Commissione si trovano in una posizione di potenziale precauzione, e quindi di isolamento volontario”.

“Una situazione che rende impossibile circolare per le sale e tenere regolarmente riunioni – continua il presidente -. Per questo abbiamo sospeso anche la seduta del Consiglio. La sanificazione, che è già in corso, potrà consentire a tutti di vivere con maggiore tranquillità e serenità psicologica la ripresa dell’attività”.