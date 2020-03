Promozione salute dei giovani: alleanza tra Regione, Università e Asl

Via libera della giunta al rinnovo dell’accordo di collaborazione tra Regione, Università degli studi di Firenze e Asl centro, per il completamento del progetto sperimentale di promozione della salute e dei corretti stili di vita, rivolto agli studenti dell’ateneo fiorentino. L’accordo, che sarà sottoscritto a breve, sarà prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Lo schema dell’accordo, approvato con apposito atto in una delle ultime sedute della Giunta, prevede una serie di azioni, in continuità con quanto già iniziato nell’anno accademico 2018/2019 nell’ambito dell’educazione sanitaria e riconducibile alla Carta unica dello studente universitario. Sono previsti, pertanto, incontri, iniziative sul tema della prevenzione dell’Hiv/Aids e Mst (malattie sessualmente trasmissibili), ed eventi informativi sull’accesso ai servizi e alla contraccezione gratuita. I destinatari sono studenti e studentesse fino ai 25 anni, iscritti alle Università toscane. Tali iniziative si svolgeranno prevalentemente nelle sedi universitarie.

L’accordo prevede, inoltre, l’organizzazione di iniziative e di giornate dedicate a stili di vita sani tramite attività pratiche di cooking-shows, per alfabetizzare sull’alimentazione e sui relativi apporti nutrizionali con il coinvolgimento di esperti e il supporto dell’università di Firenze.

“La programmazione coinvolgerà anche alcuni studenti universitari, che faranno parte di un gruppo di lavoro appositamente individuato, in modo da favorire la condivisione e la riuscita del percorso avviato – ha dichiarato l’assessore per il diritto alla salute Stefania Saccardi -. Per continuare a ottenere i migliori risultati dobbiamo lavorare insieme. Il nostro obiettivo è proseguire nella promozione dei corretti stili di vita e della cultura della prevenzione primaria, coinvolgendo anche gli studenti fuori sede delle nostre università. Punteremo su indicazioni semplici e chiare per la tutela della loro salute e della comunità di cui fanno parte. C’è ancora molto lavoro da fare, ce lo dicono i dati dell’Oms e dell’Agenzia regionale di sanità. Con l’accordo che andremo nuovamente a sottoscrivere vogliamo offrire opportunità di salute ai giovani, rendendoli sempre più consapevoli e responsabili dei propri comportamenti e azioni”.

“Le iniziative, che a oggi abbiamo messo in pista e che andremo di nuovo a supportare con la sottoscrizione della proroga dell’accordo, si conciliano con le politiche regionali di contrasto ai principali fattori di rischio per la salute e con i servizi previsti dalla Carta dello studente della Toscana – ha aggiunto la vicepresidente e assessore a cultura e università Monica Barni -. La nostra Regione è stata sempre sensibile a queste tematiche e si è molto impegnata nella promozione di progetti e iniziative finalizzate alla tutela della salute pubblica ad ampio raggio, attivando anche misure di prevenzione per tutti i nostri giovani e per quelli che arrivano da fuori, per studiare nelle nostre università”.