Galletti (M5S): “Dai nostri stipendi ricavati 85mila euro per la sanità toscana”

“Come abbiamo anticipato nei giorni scorsi, noi del Movimento 5 stelle siamo pronti a versare le 85mila euro che abbiamo risparmiato nel corso degli ultimi due anni, tagliandoci gli stipendi da Consiglieri regionali. Risorse che siamo fieri di sapere che andranno agli eroi della sanità pubblica toscana”. Cosi Irene Galletti, candidata alla presidenza della Regione Toscana per il Movimento 5 stelle.

“Ringrazio il presidente Enrico Rossi per aver accolto il nostro appello ad aprire un conto corrente regionale dedicato all’emergenza coronavirus – prosegue Galletti -. Abbiamo insistito molto su questo punto perché siamo convinti che si tratti del sistema più efficace e trasparente per gestire le numerose donazioni destinate alla Toscana”.

“I bisogni e le priorità cambiano di minuto in minuto – conclude Galletti -. Ecco perché solo attraverso una gestione centralizzata possiamo essere certi che la generosità dei toscani si trasformi in un aiuto concreto a chi sta combattendo in prima linea questa guerra al virus, medici e personale sanitario in testa”.