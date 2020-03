Coronavirus, prorogate fino al 30 giugno le autocertificazioni e gli attestati Isee

È prorogata fino al 30 giugno 2020 la validità delle autocertificazioni delle fasce di reddito (Era, Erb, Erc) utili per le prestazioni rese in ambito sanitario, in scadenza il 31 marzo.

La proroga è stata stabilita con un’ordinanza del presidente Enrico Rossi, per limitare l’assembramento di persone nelle sedi delle Asl e limitare la diffusione della malattia infettiva Covid-19.

Anche la scadenza del 15 gennaio, già prorogata al 31 marzo, per gli attestati Isee presentati nel 2019 è prorogata fino al 30 giugno.